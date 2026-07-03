الحوثيون يشنون حملة اعتقالات في صفوف قبيلة أرحب وسط خلافات داخلية بشأن أموال ميرا صدام.

الجمعة 03 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشفت مصادر قبلية في قبيلة أرحب عن قيام مليشيا الحوثي بتنفيذ حملة اعتقالات في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، استهدفت أشخاصًا ظهروا في مقاطع فيديو نفوا فيها صلة امرأة تُدعى سمية الزبيري بقبيلتهم.

وقالت المصادر إن حملة الاعتقالات جاءت كإجراء عقابي بحق من خالفوا الرواية التي تروج لها جماعة الحوثي، في محاولة لاحتواء الجدل الذي أثارته القضية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر خاصة لـمأرب برس عن وجود خلافات داخلية بين قيادات حوثية بشأن إدارة ملف ”ميرا صدام" إضافة إلى أنباء عن إعادة فتح ملف الأموال التي عُثر عليها في منزلها قبل سنوات وأين ذهبت، والتي تقول المصادر إنها نُهبت على يد قيادات حوثية ويجري التكتم عليها حتى اللحظة.

وأضافت المصادر أن خلافات حادة تدور داخل جماعة الحوثي بشأن مصير تلك الأموال والجهة التي استولت عليها، وسط تبادل للاتهامات بين قياداتها، في حين تشير تقديرات متداولة إلى أن قيمة الأموال المنهوبة قد تصل إلى عشرات المليارات من الريالات اليمنية.

ويوم الإثنين الماضي أعلنت قبيلة أرحب أن فارس مجاهد الحباري وشمسان محسن أبو نشطان "لا يمثلان قبيلة أرحب من قريب أو بعيد" مؤكدة نفيها القاطع لأي صلة لميرا صدام حسين بآل الزبيري أو قبيلة أرحب، وذلك في بيان صادر عن مشائخ ووجهاء وأعيان وأفراد القبيلة.

في حين أكد شيخ قبيلة الزبيرات في أرحب، النقيب عبدالواحد الجرادي بن أحسن الجرادي إن الشخص الذي يقدَّم على أنه والد سمية الزبيري "لا ينتمي إلى قبيلة أرحب وليس من أبنائها"، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته مليشيا الحوثي صباح اليوم الإثنين في مديرية أرحب شمال صنعاء، وسط توتر ومشادات شهدتها الفعالية.