عاجل: غارات جوية تستهدف قيادات حوثية عليا وسط أنباء عن خسائر عسكرية كبيرة للمليشيا بعد ضربات طالت مواقع استراتيجية ومخازن للصواريخ والمسيّرات

الجمعة 03 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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تواصل جماعة الحوثي الإرهابية التكتم حتى اللحظة على حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الضربات الجوية التي استهدفت، خلال الساعات الماضية، عدداً من المواقع الخاضعة لسيطرتها، في ظل غياب أي إعلان في الاعلام الحوثي يكشف طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"مأرب برس"، فإن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط عدد من القيادات الحوثية، بينهم قيادات توصف بـ"الرفيعة"، إلا أنه لم يتسن حتى الآن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات أو عدد القتلى.

ويؤكد تجاهل الإعلام الحوثي للغارات عن حالة من الصدمة الداخلية وأرباك في كيفية تناول الخبر الذي تؤكد المعطيات عن سقوط شخصيات قيادية من العيار الثقيل.

وأضافت المصادر أن الضربات طالت مواقع عسكرية حساسة، شملت مخازن للطائرات المسيّرة، ومستودعات للصواريخ الباليستية، إلى جانب مخازن للأسلحة والذخائر ومنشآت تستخدم لأغراض عسكرية، الأمر الذي يرجح أن تكون العملية استهدفت البنية العسكرية للجماعة بصورة مباشرة.

وتعد هذه الضربات الأولى من نوعها بعد فترة هدوء نسبي أعقبت آخر الهجمات التي نُسبت إلى إسرائيل واستهدفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

ووفقاً لمراقبين فإن المواقع المستهدفة جاءت بعد فترة من عمليات المراقبة وجمع المعلومات، شملت تتبع تحركات قيادات في الجماعة ورصد مواقع يشتبه باستخدامها لتخزين الأسلحة ومنظومات الطيران المسيّر والصواريخ.

ولم تعلن أي جهة، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، مسؤوليتها عن تنفيذ الضربات. غير أن تقديرات أولية تداولتها مصادر سياسية وعسكرية ترجح وقوف إسرائيل وراء العملية، أو تنفيذها بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وهي تقديرات لم تؤكدها أي جهة رسمية حتى الآن.

في المقابل، لم تصدر جماعة الحوثي بياناً يوضح حجم الخسائر أو طبيعة المواقع المستهدفة، مكتفية بالإعلان عن تعرض عدد من المحافظات لغارات جوية، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتأتي هذه الضربات بعد نحو عام من آخر هجوم إسرائيلي واسع على مواقع تابعة للحوثيين، والذي نُفذ في 6 و7 يوليو/تموز 2025، واستهدف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطة رأس كثيب الكهربائية، إضافة إلى السفينة "غالاكسي ليدر"، في إطار رد إسرائيل على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه أراضيها.