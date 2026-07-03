عاجل: غارات جوية تستهدف قيادات حوثية عليا وسط أنباء عن خسائر عسكرية كبيرة للمليشيا بعد ضربات طالت مواقع استراتيجية ومخازن للصواريخ والمسيّرات ضربات جوية مجهولة تهز خمس محافظات يمنية.. أكثر من عشرين غارة تستهدف مواقع حساسة للحوثيين مجلس الأمن يناقش تمديد تفويض الأمم المتحدة لرصد هجمات الحوثيين على السفن مونديال 2026 يعيد رسم خريطة المراهنات: أمريكا ترتقي إلى خيار سابع للفوز باللقب ميسي يتربع على عرش هدافي المونديال.. من بيليه إلى مبابي… قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال تعيد كتابة تاريخ كرة القدم صحفيون في المهرة يطالبون بتحقيق عاجل في اغتيال مراسل العربية والحدث محمد عيضة توكل كرمان من دكا: الاستثمار في التنمية الاجتماعية هو الطريق إلى السلام المستدام كيف يخوض الحوثيون معركة السيطرة على العقول؟ ولماذا الإصرار على استهداف حلقات القرآن في اليمن.. قضية حنتوس تكشف جوهر المشروع السلالي منحة لليمن من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار وزارة الصناعة اليمنية تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة على أسعار الأسواق وإطلاق منصة لاستقبال شكاوى المواطنين
شنت طائرات حربية مجهولة الهوية، فجر الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي في خمس محافظات يمنية، في تصعيد لافت لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى لحظة نشر هذا الخبر.
وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" إن الغارات استهدفت مواقع للحوثيين في محافظات عمران وصعدة وحجة والجوف، إضافة إلى العاصمة صنعاء، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وأوضحت المصادر أن معسكر القشيبي السابق بمنطقة القشلة في محافظة عمران تعرض لثماني غارات جوية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحوثيين، فيما سارعت المليشيا إلى فرض طوق أمني مشدد حول الموقع، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف وإغلاق المنطقة واستنفار أمني واسع.
وفي محافظة حجة، استهدفت الغارات مزارع الجر ومحيط مطار عبس بمديرية عبس، حيث تحدثت المصادر عن نحو سبع غارات على المنطقة، إضافة إلى غارتين قرب مدينة حجة.
كما تعرضت مواقع عسكرية بين محافظتي صعدة والجوف لأربع غارات، بينها غارتان استهدفتا موقعين في محافظة الجوف، فيما استهدفت غارة أخرى موقعًا جبليًا في العاصمة صنعاء.
وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ هذه الضربات، كما لم تصدر الولايات المتحدة أو إسرائيل أي بيانات بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن، الأمر الذي يترك هوية الجهة المنفذة وطبيعة العملية محل تساؤلات.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر العسكري في اليمن، وسط ترقب لما قد تكشفه الساعات المقبلة بشأن الجهة المنفذة وحجم الخسائر التي تكبدتها مليشيا الحوثي.