مونديال 2026 يعيد رسم خريطة المراهنات: أمريكا ترتقي إلى خيار سابع للفوز باللقب

الخميس 02 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهدت مباراة المنتخب الأمريكي ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026 إقبالاً غير مسبوق على المراهنات، مسجلةً أرقاماً قياسية في تاريخ المراهنات الرياضية على كرة القدم.

فبعد الفوز المثير للمنتخب الأمريكي بنتيجة 2-0، أكدت دور المراهنات الكبرى في لاس فيغاس وأنحاء البلاد، مثل "Caesars Sports" و"BetMGM"، أن هذه المباراة كانت الأكثر إثارة للمراهنين، حيث تم وضع رهانات قياسية وغير متوازنة لصالح الولايات المتحدة. وقد ربح المراهنون الذين راهنوا على المنتخب الأمريكي.

قال مارك بيكرديك، رئيس قسم تداول كرة القدم في "Caesars Sports": "مباراة المنتخب الأمريكي ضد البوسنة والهرسك كانت حدثاً حطم الأرقام القياسية، والأكثر تداولاً في تاريخ "Caesars Sports" لكرة القدم. يمكننا القول بأن لدينا الكثير من المراهنين السعداء هذا المساء."

وعلى الرغم من أن فوز المنتخب الأمريكي قد لا يكون مربحاً فورياً لدور المراهنات، إلا أنه يفتح الباب لمباراة قوية ومثيرة أمام بلجيكا في الدور القادم، والتي يتوقع أن تشهد إقبالاً أكبر على المراهنات.

وأضاف جون موراي، نائب رئيس "SuperBook"، أن تقدم الولايات المتحدة في البطولة ليس جيداً على المدى القصير لدور المراهنات، ولكنه يمهد لمباراة رائعة أمام بلجيكا ستكون ضخمة. وأشار إلى أن مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا يوم الاثنين القادم ستكون أكبر، خاصة وأنها تقام على أرض الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بتوقعات الفوز بالبطولة، فقد بدأت الولايات المتحدة بسعر +5000، ثم تحسن السعر تدريجياً مع كل فوز، ليصل حالياً إلى +2500 كخيار سابع للفوز باللقب، وذلك رغم الخسارة المحتملة للاعب ولارن بالوجون بسبب البطاقة الحمراء.