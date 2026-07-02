ميسي يتربع على عرش هدافي المونديال.. من بيليه إلى مبابي… قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال تعيد كتابة تاريخ كرة القدم

الخميس 02 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تشهد كتابة فصل استثنائي في تاريخ كرة القدم، حيث تم تحطيم الرقم القياسي التاريخي لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في المونديال، والذي ظل صامداً لسنوات باسم المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه.

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 19 هدفاً، متجاوزاً بذلك إنجاز النجم الألماني. جاء هذا الإنجاز التاريخي بعد أداء تهديفي قوي لميسي في النسخة الحالية، حيث سجل أول ثلاثية له (هاتريك) في تاريخ مشاركاته المونديالية في مرمى الجزائر، ثم أضاف ثنائية في مرمى النمسا، وهدفاً في مرمى الأردن، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 19 هدفاً في ست مشاركات بالمونديال بدأت من نسخة 2006 وحتى النسخة الحالية، خاض خلالها 29 مباراة.

ولا يقتصر الإثارة التهديفية في هذا المونديال على صدارة ميسي، بل تمتد إلى الصعود اللافت للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية بمعدله التهديفي المذهل. تمكن مبابي من احتلال المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين متجاوزاً كلوزه بعد خوضه 4 مباريات فقط في النسخة الحالية، حيث سجل 3 ثنائيات متتالية في مرمى السنغال والعراق والسويد، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 18 هدفاً في 18 مباراة فقط عبر 3 نسخ مونديالية بدأت عام 2018. يعتبر مبابي المرشح الأبرز لاقتناص الصدارة مستقبلاً نظراً لصغر سنه ومعدله التهديفي الذي يبلغ هدفا في كل مباراة.

وتراجع كلوزه إلى المركز الثالث في القائمة برصيد 16 هدفاً أحرزها في 24 مباراة خلال 4 نسخ مونديالية. يليه الأسطورة البرازيلي رونالدو في المركز الرابع برصيد 15 هدفاً سجلها في 19 مباراة عبر أربع مشاركات مونديالية. وفي المركز الخامس يأتي أسطورة ألمانيا الغربية الراحل جيرد مولر برصيد 14 هدفاً في 13 مباراة فقط خلال نسختي 1970 و1974.

يحتل الفرنسي جوست فونتين المركز السادس برصيد 13 هدفاً سجلها كلها في نسخة واحدة عام 1958 في 6 مباريات فقط، وهو رقم قياسي صامد. يتقاسم معه هذا المركز المهاجم الإنجليزي هاري كين برصيد 13 هدفاً أيضاً، بعد أن عزز رصيده في المونديال الحالي. يليهم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه في المركز الثامن برصيد 12 هدفاً.

وتضم القائمة أيضاً أسماء مثل يورجن كلينسمان وساندور كوتشيس برصيد 11 هدفاً لكل منهما، ثم جابرييل باتيستوتا وكريستيانو رونالدو وتيوفيلو كوبيلاس وجرزيجورز لاتو وجاري لينيكر وتوماس مولر وهلموت ران برصيد 10 أهداف لكل منهم. أما اللاعبون الذين أحرزوا 9 أهداف فيشملون أديمير وروبرتو باجيو وإيزيبيو وجيرزينيو وباولو روسي وكارل هاينز رومينيجه وأوفه زيلر وفافا وكريستيان فييري وديفيد فيا، وفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).