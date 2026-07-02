صحفيون في المهرة يطالبون بتحقيق عاجل في اغتيال مراسل العربية والحدث محمد عيضة

الخميس 02 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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نظم عشرات الصحفيين والإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية في محافظة المهرة شرقي اليمن وقفة تضامنية صامتة، ، للمطالبة بكشف ملابسات اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث محمد عيضة، الذي قُتل قبل أيام في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته، في حادث أثار إدانات واسعة داخل الأوساط الإعلامية اليمنية.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي أقيمت بمدينة الغيضة، مطالبات بسرعة استكمال التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن عملية الاغتيال، معتبرين أن استهداف الصحفيين يمثل اعتداءً على حرية الصحافة وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات، ويستدعي إجراءات فاعلة لضمان سلامة العاملين في المجال الإعلامي.

وقال المشاركون، في بيان صدر في ختام الوقفة "تلقى موقع مأرب برس نسخة منه"، إن اغتيال محمد عيضة يمثل "اعتداءً آثمًا على حرية الصحافة وانتهاكًا لحق المجتمع في المعرفة"، داعين إلى محاسبة جميع المتورطين في الجريمة دون استثناء.

وطالب البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة واللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة القضية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والقضائية في محافظة حضرموت، بالإسراع في استكمال إجراءات التحقيق، وكشف الجناة والجهات التي تقف وراءهم، وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء، بما يضمن عدم إفلات أي متورط من العقاب.

وأشاد الصحفيون بالمسيرة المهنية للصحفي الراحل، مشيرين إلى أنه عمل مراسلًا لقناتي العربية والحدث في محافظتي حضرموت والمهرة، وأسهم على مدى سنوات في تغطية الأحداث والفعاليات الرسمية والأنشطة المجتمعية بمهنية ومصداقية، ما أكسبه احترامًا واسعًا بين زملائه والعاملين في الحقل الإعلامي.

وجدد البيان التضامن مع أسرة الصحفي القتيل والأسرة الصحفية في اليمن، مؤكدًا أن استهداف الصحفيين "لن يثني الإعلام الحر عن أداء رسالته في نقل الحقيقة وخدمة المجتمع".

كما دعا المشاركون الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز حماية الصحفيين وتوفير بيئة آمنة تمكّنهم من ممارسة عملهم بحرية واستقلالية، بما يتوافق مع الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية التعبير.

وحث البيان نقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية على مواصلة متابعة القضية وتكثيف جهودها للدفاع عن حرية الصحافة، والعمل على منع تكرار مثل هذه الجرائم.

واختتم المشاركون بيانهم بالتأكيد على استمرار التمسك برسالة الإعلام باعتبارها "رسالة وعي ومسؤولية"، مجددين المطالبة بتحقيق العدالة للصحفي محمد عيضة ولكل ضحايا استهداف الصحفيين في اليمن.