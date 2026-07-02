توكل كرمان من دكا: الاستثمار في التنمية الاجتماعية هو الطريق إلى السلام المستدام

الخميس 02 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حذرت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، من تراجع الاستثمارات العالمية في التنمية الاجتماعية والأعمال الاجتماعية وقالت أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار العالمي، معتبرة أن اتساع الفجوة في العدالة والفرص يغذي العنف والتطرف، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة السادسة عشرة لـ"يوم الأعمال الاجتماعية" في العاصمة البنغلاديشية دكا.

وقالت كرمان، في كلمة ألقتها خلال القمة التي انعقدت تحت شعار "الأعمال الاجتماعية: لغة السلام في عالم منقسم"، إن العالم يواجه انقسامات غير مسبوقة تتسع فيها الحروب ويزداد الاستقطاب وتتراجع الثقة بين الشعوب، مضيفة أن الأعمال الاجتماعية تمثل "اللغة القادرة على توحيد البشرية عندما تعجز السياسة عن ذلك".

وأضافت أن السلام لا يقتصر على غياب الحروب، بل يقوم على العدالة وتكافؤ الفرص وصون الكرامة الإنسانية، مؤكدة أن بناء المدارس، وافتتاح المستشفيات، وخلق فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، يمثل استثماراً حقيقياً في السلام والاستقرار.

وحذرت من أن تقليص التمويل المخصص للتنمية الاجتماعية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية حول العالم، يهدد الأمن العالمي، لأن غياب العدالة والفرص يفتح المجال أمام اليأس والعنف والتطرف.

وأشادت كرمان بالحائز على جائزة نوبل للسلام ورئيس وزراء بنغلاديش، البروفيسور محمد يونس، قائلة إن تجربته في التمويل الأصغر والأعمال الاجتماعية أحدثت تحولاً في مفهوم التنمية، وأثبتت أن الفقراء لا تنقصهم القدرات، وإنما الفرص التي تمكنهم من تحسين أوضاعهم.

ودعت إلى توسيع الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الخيرية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية وتحقيق أثر اجتماعي أكبر، مع إعادة الاعتبار لقيم التضامن الإنساني بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.

وأكدت في ختام كلمتها أن مستقبل السلام لن تصنعه القوة العسكرية أو الاتفاقيات السياسية وحدها، بل سيُبنى عندما يشعر كل إنسان بأنه مرئي ومسموع وممكّن وقادر على صناعة مستقبله، مضيفة: "الأعمال الاجتماعية ليست مجرد لغة نتحدث بها عن السلام... بل هي الطريق المفضي إلى السلام."

وشارك في أعمال القمة رئيس وزراء بنغلاديش والحائز على جائزة نوبل للسلام البروفيسور محمد يونس، إلى جانب شخصيات دولية وخبراء ورواد أعمال اجتماعية وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات تنموية من مختلف دول العالم.

وتزامنت الدورة السادسة عشرة لـ"يوم الأعمال الاجتماعية" مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس بنك غرامين، والذكرى العشرين لفوز محمد يونس بجائزة نوبل للسلام، في مناسبة سلطت الضوء على دور الأعمال الاجتماعية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز السلام العالمي.