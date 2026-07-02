منحة لليمن من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار

الخميس 02 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروع يهدف إلى تحسين التغذية وتعزيز سبل كسب العيش للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن.

ويستهدف المشروع الذي تنفذه اليونيسف بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، نحو 1.8 مليون مستفيد في 15 محافظة، مع تركيز خاص على الأمهات والأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل.