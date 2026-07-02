وزارة الصناعة اليمنية تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة على أسعار الأسواق وإطلاق منصة لاستقبال شكاوى المواطنين

الخميس 02 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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بحث وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، الخميس، مع وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية سمية القباطي، في العاصمة المؤقتة عدن، سبل تعزيز إنفاذ التشريعات المنظمة للقطاع التجاري، وتطوير التنسيق بين الوزارة والنيابة لرفع كفاءة ضبط المخالفات التجارية وحماية المستهلك.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن اللقاء تناول مشروع برنامج ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق "واتساب"، تعتزم الوزارة إطلاقه لتقديم خدماتها في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها استقبال شكاوى المواطنين وربطها إلكترونياً بمنصة "رصد"، بهدف تسريع معالجة البلاغات وتحسين الاستجابة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.

كما ناقش الجانبان مستوى الإنجاز في الفصل بالمخالفات التجارية، حيث جرى البت في أكثر من 400 قضية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تطبيق القانون ومكافحة المخالفات وتنظيم النشاط التجاري.

ونقل البيان عن الأشول تأكيده أهمية تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة، وتعزيز التعاون مع نيابة الصناعة والتجارة بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا التجارية وتحقيق الردع القانوني للمخالفين.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج زيارات ميدانية إلى مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات لتقييم الأداء والوقوف على احتياجاتها، إلى جانب زيارة مكاتب نيابة الصناعة والتجارة لتعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك.

من جانبها، أكدت القباطي أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين النيابة والوزارة بما يضمن التطبيق الفاعل للتشريعات وتسريع إجراءات الفصل في القضايا التجارية.

وأشادت بمشروع الخدمات الذكية المرتبط بمنصة "رصد"، معتبرة أنه يمثل خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحسين حماية المستهلك ومكافحة المخالفات التجارية.