وزير الدفاع يصل شبوة في أول زيارة إلى المحافظة ويجتمع مع قيادة السلطة المحلية

الخميس 02 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر محمد العقيلي التزام وزارة الدفاع بدعم الوحدات العسكرية في محافظة شبوة والعمل على تلبية احتياجاتها وفق الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية القتالية ورفع الكفاءة العملياتية، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها، الخميس، للمحافظة، هي الأولى منذ توليه منصبه.

واطلع وزير الدفاع خلال زيارته على الأوضاع العسكرية والأمنية، ومستوى الجاهزية والانضباط في الوحدات العسكرية، حيث تفقد قيادة محور عتق، وعقد اجتماعًا مع قيادة المحور وقادة الألوية والوحدات العسكرية، واستمع إلى إيجاز حول خطط الانتشار وسير تنفيذ المهام والتحديات التي تواجه القوات.

وأشاد العقيلي بمستوى الانضباط والروح المعنوية لدى منتسبي القوات المسلحة، مثمنًا جهود قيادة محور عتق في تنفيذ المهام العسكرية وتعزيز الجاهزية.

كما عقد الوزير العقيلي اجتماعًا موسعًا مع قيادة السلطة المحلية وأعضاء اللجنة الأمنية، ناقش خلاله مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المنشآت الحيوية، إلى جانب تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير أبرز التطورات الأمنية والتنموية في المحافظة، مؤكدًا أن حالة الاستقرار الحالية جاءت نتيجة للتعاون بين السلطة المحلية والمؤسستين العسكرية والأمنية، مشددًا على أهمية إنشاء منطقة عسكرية مستقلة للمحافظة وإنشاء كلية بحرية في مديرية رضوم، إلى جانب تعزيز قوات الدفاع الساحلي لمواجهة التحديات الأمنية وحماية الشريط الساحلي.

وأشاد وزير الدفاع بما تشهده شبوة من استقرار أمني وتنموي، معتبرًا المحافظة نموذجًا للتكامل بين السلطة المحلية والمؤسستين العسكرية والأمنية، ومؤكدًا اهتمام الوزارة بدراسة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي طرحتها السلطة المحلية، وفي مقدمتها إنشاء منطقة عسكرية مستقلة وإنشاء كلية بحرية في رضوم، لما تمثله من أهمية في تعزيز القدرات الدفاعية للمحافظة.

وأكد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارة الدفاع والسلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويرفع كفاءة مؤسسات الدولة في مواجهة مختلف التحديات.