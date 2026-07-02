انفجار يستهدف مقهى بالعاصمة السورية دمشق

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سمع عصر اليوم دوي انفجار قوي في العاصمة السورية دمشق.
وأفادت تقارير اعلامية بأن تفجيراً استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي في العاصمة.
و أشارت إلى سقوط عدد من الجرحى، واضرار محدودة داخل المقهى، دون أن تتضح بعد أسباب الانفجار.
واعلنت الإخبارية السورية عن سقوط 5 مصابين في حصيلة أولية جراء انفجار في مقهى قرب القصر العدلي بدمشق.