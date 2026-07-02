بينما أوروبا تحترق بموجة حر شديدة.. شاهد ثلوج في عز الصيف باليمن

الخميس 02 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت محافظة عمران هذا الاسبوع، عاصفة برد كثيفة مصحوبة بأمطار غزيرة، أدت إلى تغطية مساحات واسعة من الأراضي والمرتفعات بطبقة بيضاء في مشهد نادر لفت أنظار المواطنين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو وثّقت تساقط البرد بكثافة، خاصة في مديرية خارف، حيث بدت الطرقات والمزارع وكأنها مكسوة بالثلوج وسط أجواء غير معتادة في هذا الوقت من العام.

ولم تكن محافظة عمران (شمالي اليمن) على موعد مع مطرٍ عادي؛ ففي ظهيرة صيفية حارة، تحوّلت السماء فجأة إلى لوحة رمادية كثيفة، قبل أن تنهمر منها عاصفة بَرَد غير مسبوقة، غطّت الجبال والسهول بطبقة بيضاء كأن الشتاء قد هبط على المنطقة في غير موسمه.

خلال دقائق، تغيّر المشهد تمامًا، وتحوّلت القرى إلى ما يشبه منتجعات ثلجية، بينما وقف السكان مذهولين أمام هذا الحدث الاستثنائي الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي بصوره ومقاطعه.

وغطّت العاصفة مناطق واسعة من مديرية خارف، خصوصًا قريتَي وعلة والحمم، حيث تراكمت حبات البَرَد بكثافة فوق الحقول والطرقات والمرتفعات. المشهد بدا أقرب إلى تساقط الثلوج، رغم أن الحدث وقع في ذروة الصيف.

وامتدت العاصفة إلى أجزاء من مديرية ريدة، وتسببت حبات البَرَد الكبيرة في أضرار أولية لبعض المحاصيل الزراعية، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق روايات السكان.

وأوضح خبير الطقس تركي المحيا أن الحالة نتجت عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية فوق مرتفعات عمران وصنعاء، بالتزامن مع وصول مبكر للرياح الموسمية الرطبة. هذا التفاعل الجوي أدى إلى تشكّل سحب رعدية قوية مصحوبة بأمطار غزيرة وبَرَد كثيف، مع توقع استمرار تشكل خلايا ممطرة خلال الساعات التالية.

ورغم أن المرتفعات اليمنية تشهد عادة عواصف بَرَد خلال الموسم المطري، فإن كثافة البَرَد التي غطت الطرقات والحقول بهذا الشكل عُدت حالة استثنائية حتى بالنسبة للمناطق الجبلية.

وانتشرت الصور والمقاطع على نطاق واسع، وشبّهها يمنيون بمناظر شتوية في بلدان باردة، في مفارقة لافتة تزامنت مع موجات حر شديدة تضرب أجزاء من أوروبا.