تأهل بلجيكا وأمريكا إلى ثمن نهائي المونديال

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تأهل منتخب بلجيكا إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره السنغالي بثلاثة اهداف مقابل هدفين بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ 32.
كما تأهل منتخب الولايات المتحدة لدور الـ 16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه بهدفين دون رد على منتخب البوسنة والهرسك.
وسيلتقي المنتخب الأمريكي نظيره البلجيكي، يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 من البطولة، فيما ودع منتخب البوسنة والهرسك البطولة.