ليست نقاط ضعف كما يظنها الجميع.. علامتان تكشفان عن ذكاء استثنائي

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كثيراً ما يرتبط الذكاء في أذهان الناس بسرعة الحسم والهدوء والثقة المطلقة في اتخاذ القرارات، إلا أن الدراسات الحديثة ترسم صورة مختلفة، إذ تشير إلى أن بعض السلوكيات التي تبدو سلبية قد تكون في الواقع دليلاً على امتلاك قدرات عقلية وتحليلية عالية.
وبحسب باحثين في علم النفس، فإن هناك علامتين شائعتين قد يسيء الآخرون فهمهما، بينما تعكسان طريقة تفكير أكثر عمقاً وتعقيداً.
أولاً: صعوبة تجاوز المواقف قبل فهمها بالكامل الأشخاص ذوو الذكاء المرتفع لا يكتفون بالإجابات السطحية، بل يواصلون التفكير في النقاشات والمواقف حتى يصلوا إلى تفسير منطقي ومتكامل.
لذلك قد يعودون مراراً إلى موضوع انتهى بالنسبة للآخرين، ليس لأنهم عاجزون عن تجاوزه، وإنما لأن عقولهم تبحث عن الفهم الكامل قبل إغلاق الملف.
ويرى علماء النفس أن هذا السلوك يرتبط بما يُعرف بـ"الحاجة إلى التفكير"، وهي نزعة تدفع الإنسان للاستمتاع بالتحليل العميق والشعور بعدم الارتياح عندما تبقى الأسئلة دون إجابات مقنعة.
ثانياً: التردد في اتخاذ حتى أبسط القرارات قد يقضي الشخص الذكي وقتاً طويلاً في اختيار فيلم يشاهده أو وجبة يطلبها أو حتى توقيت الرد على رسالة، وهو ما قد يراه الآخرون تردداً غير مبرر.
لكن الدراسات توضح أن السبب لا يعود إلى ضعف القدرة على اتخاذ القرار، بل إلى ميل العقل التحليلي لتقييم عدد كبير من الخيارات والسيناريوهات قبل اختيار الأفضل، ما يجعل عملية الحسم أكثر تعقيداً.
الذكاء لا يعني دائماً سرعة القرار ويؤكد الباحثون أن الذكاء التحليلي يمنح صاحبه قدرة أكبر على استكشاف الاحتمالات ومراجعة البدائل، وهي ميزة قد تتحول أحياناً إلى بطء في اتخاذ القرار، لكنها تعكس عمقاً في التفكير أكثر مما تعكس ضعفاً في الشخصية.
وفي المحصلة، فإن الإفراط في البحث عن الفهم الكامل، والتأني في المفاضلة بين الخيارات، قد لا يكونان علامتي ضعف كما يعتقد البعض، بل قد يكشفان عن عقل يتمتع بمستوى مرتفع من الذكاء والتحليل.