دولار واحد فقط مقابل 99 عاماً.. اتفاق أميركي إسرائيلي حول أرض في القدس يشعل الجدل

الخميس 02 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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وقّعت الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقية جديدة تقضي بتخصيص قطعة أرض في القدس لإقامة المقر الدائم للسفارة الأميركية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بسبب القيمة الرمزية لعقد الإيجار. وكشفت وسائل إعلام عبرية أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، سدد مبلغ دولار أميركي واحد فقط مقابل استئجار الأرض لمدة 99 عاماً، تمهيداً لبناء المجمع الدائم للسفارة الأميركية في المدينة.

وجرى توقيع الاتفاقية بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر والسفير الأميركي مايك هاكابي، حيث أكدت الخارجية الإسرائيلية أن الاتفاق يمثل بداية عملية انتقال السفارة من مقرها الحالي إلى مقرها الدائم الجديد في القدس.

واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصادر عام 2017، والقاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار نقل السفارة بأنه "محطة تاريخية"، مؤكداً أن الاتفاقية الجديدة تعزز هذا التوجه وتكرّسه على المدى الطويل من خلال إنشاء مقر دائم للسفارة في القدس.