ليست نقاط ضعف كما يظنها الجميع.. علامتان تكشفان عن ذكاء استثنائي دولار واحد فقط مقابل 99 عاماً.. اتفاق أميركي إسرائيلي حول أرض في القدس يشعل الجدل كييف تحت وابل الصواريخ والمسيّرات.. قتلى وجرحى في هجوم روسي واسع وزيلينسكي يحذر من تصعيد أكبر مدير الاستخبارات الأميركية: الذكاء الاصطناعي «أسلحة نووية رقمية» في سباق القوى .. شراكات موسعة مع شركات التكنولوجيا ديشامب يتربع على عرش المدربين الأكثر فوزاً في تاريخ كأس العالم تقرير حقوقي: انتهاكات حقوق الإنسان في عدن مستمرة والإفلات من العقاب قائم ويدعو لإغلاق السجون غير القانونية وتعزيز المساءلة رسالة واتس أب إلى فتاة في الإمارات تكلف شاباً 30 ألف درهم اللواء سلطان العرادة يبحث مع فريق المبعوث الأممي تنفيذ خطة دعم إطلاق سراح المحتجزين تقرير يكشف بالأرقام جرائم الحوثيين بحق زعماء القبائل والوجاهات الإجتماعية في اليمن خلال 10 سنوات كيف أثرت اضطرابات الشحن الناجمة عن الصراع الإقليمي على الواردات في اليمن؟
وقّعت الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقية جديدة تقضي بتخصيص قطعة أرض في القدس لإقامة المقر الدائم للسفارة الأميركية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بسبب القيمة الرمزية لعقد الإيجار. وكشفت وسائل إعلام عبرية أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، سدد مبلغ دولار أميركي واحد فقط مقابل استئجار الأرض لمدة 99 عاماً، تمهيداً لبناء المجمع الدائم للسفارة الأميركية في المدينة.
وجرى توقيع الاتفاقية بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر والسفير الأميركي مايك هاكابي، حيث أكدت الخارجية الإسرائيلية أن الاتفاق يمثل بداية عملية انتقال السفارة من مقرها الحالي إلى مقرها الدائم الجديد في القدس.
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصادر عام 2017، والقاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار نقل السفارة بأنه "محطة تاريخية"، مؤكداً أن الاتفاقية الجديدة تعزز هذا التوجه وتكرّسه على المدى الطويل من خلال إنشاء مقر دائم للسفارة في القدس.