مدير الاستخبارات الأميركية: الذكاء الاصطناعي «أسلحة نووية رقمية» في سباق القوى .. شراكات موسعة مع شركات التكنولوجيا

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون راتكليف عن خطة شاملة لإعادة بناء الوكالة على المستويات التقنية والتنظيمية والثقافية، في إطار مسعى لمواكبة التحولات المتسارعة في مجال التكنولوجيا ومنافسة القوى العالمية، وفي مقدمتها الصين.

وجاءت تصريحات راتكليف خلال كلمة ألقاها في قمة Amazon Web Services (AWS) في واشنطن، وهي أول ظهور علني بارز له منذ توليه المنصب، حيث عرض رؤية تقوم على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات السيبرانية الهجومية، وتسريع التعاون مع شركات التكنولوجيا.

وبحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن خطة التحول لا تقتصر على إدخال أدوات رقمية جديدة، بل تشمل إعادة هيكلة عميقة لأسلوب عمل الوكالة، وتغيير ثقافتها الداخلية، وإعادة تصميم بنيتها الرقمية بالكامل، في ما وصفه راتكليف بأنه “إعادة تشكيل أساسية” لفلسفة العمل الاستخباري.

وأكد أن الوكالة ستعتمد ما سماه “المخاطر الذكية”، مع رفض الانتظار للحصول على بيئة خالية من المخاطر قبل اعتماد التقنيات الحديثة، مشدداً في الوقت ذاته على أن القرار النهائي سيظل بيد العنصر البشري، قائلاً إن “الاستخبارات الجيدة تتطلب حكماً بشرياً جيداً”.

وأشار إلى أن التطورات في الذكاء الاصطناعي باتت تشبه “الأسلحة النووية الرقمية” من حيث تأثيرها على موازين القوى، معتبراً أن التنافس التكنولوجي العالمي تجاوز التوقعات، خاصة بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى الصعيد التنظيمي، أوضح راتكليف أن الوكالة أعادت هيكلة وحداتها السيبرانية، بما في ذلك رفع مركز استخبارات الفضاء السيبراني إلى مستوى “مركز مهمة” مستقل، وتحويل مديرية الابتكار الرقمي إلى “مديرية أنظمة المهام”، مع تعزيز قدراتها في الأمن السيبراني والبيانات والبنية التحتية الرقمية.

كما شملت الإصلاحات تسريع عمليات التعاقد مع شركات التكنولوجيا، حيث تقلصت مدة اعتماد التقنيات الجديدة من ثلاث سنوات إلى ستة أشهر فقط، إلى جانب إنشاء مكتب موحد للتعاون مع القطاع الخاص لتبسيط الشراكات.

وتحدث راتكليف عن توسع دور البيانات في العمل الاستخباري عبر ما وصفه بـ”سباق بيانات”، يهدف إلى توحيد قواعد البيانات ورفع قدرة الوكالة على دمجها وتحليلها بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى استثمارات كبرى من شركة Amazon Web Services لدعم البنية السحابية للاستخبارات الأميركية، بما يشمل نقل الأنظمة القديمة إلى بيئات رقمية متقدمة.

واختتم راتكليف بالتأكيد على أن التحول الجاري لا يمثل مجرد تحديث إداري، بل تغييراً جذرياً في طبيعة العمل الاستخباري، في وقت تتزايد فيه أهمية الفضاء السيبراني كساحة رئيسية للصراع العالمي.