مدير الاستخبارات الأميركية: الذكاء الاصطناعي «أسلحة نووية رقمية» في سباق القوى .. شراكات موسعة مع شركات التكنولوجيا ديشامب يتربع على عرش المدربين الأكثر فوزاً في تاريخ كأس العالم تقرير حقوقي: انتهاكات حقوق الإنسان في عدن مستمرة والإفلات من العقاب قائم ويدعو لإغلاق السجون غير القانونية وتعزيز المساءلة رسالة واتس أب إلى فتاة في الإمارات تكلف شاباً 30 ألف درهم اللواء سلطان العرادة يبحث مع فريق المبعوث الأممي تنفيذ خطة دعم إطلاق سراح المحتجزين تقرير يكشف بالأرقام جرائم الحوثيين بحق زعماء القبائل والوجاهات الإجتماعية في اليمن خلال 10 سنوات كيف أثرت اضطرابات الشحن الناجمة عن الصراع الإقليمي على الواردات في اليمن؟ هيئة بريطانية تبلغ عن حادثة بحرية قبالة سواحل اليمن حضرموت: وصول أول دفعة من مولدات المحطات الكهربائية قادمة من السعودية وداعًا للذباب هذا الصيف.. خطوات بسيطة وفعالة تحافظ على منزلك خاليًا من الحشرات
حقق مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، إنجازاً تاريخياً جديداً في كأس العالم 2026، ليصبح أكثر مدرب تحقيقاً للانتصارات في تاريخ البطولة بعد فوز الديوك على السويد بنتيجة 3-0 في دور الـ32.
بهذا الفوز، رفع ديشامب رصيده إلى 17 انتصاراً في المونديال، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للمدرب الألماني هيلموت شون الذي حقق 16 فوزاً بين عامي 1966 و1978. يواصل ديشامب ترسيخ اسمه كأحد أساطير البطولة، بعد قيادته فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، والوصول إلى نهائي 2022، ومواصلة مسيرته الناجحة في نسخة 2026.
يُذكر أن ديشامب هو واحد من ثلاثة أشخاص فقط في التاريخ تمكنوا من رفع كأس العالم كلاعب ومدرب، مما يضيف بعداً آخر لإرثه الكروي الاستثنائي.
في سياق متصل، واصل النجم كيليان مبابي تألقه بتسجيل هدفين في المباراة نفسها، معززاً مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ كأس العالم، بينما تأهل المنتخب الفرنسي بثقة إلى دور الـ16.