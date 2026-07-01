ديشامب يتربع على عرش المدربين الأكثر فوزاً في تاريخ كأس العالم

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حقق مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، إنجازاً تاريخياً جديداً في كأس العالم 2026، ليصبح أكثر مدرب تحقيقاً للانتصارات في تاريخ البطولة بعد فوز الديوك على السويد بنتيجة 3-0 في دور الـ32.

بهذا الفوز، رفع ديشامب رصيده إلى 17 انتصاراً في المونديال، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للمدرب الألماني هيلموت شون الذي حقق 16 فوزاً بين عامي 1966 و1978. يواصل ديشامب ترسيخ اسمه كأحد أساطير البطولة، بعد قيادته فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، والوصول إلى نهائي 2022، ومواصلة مسيرته الناجحة في نسخة 2026.

يُذكر أن ديشامب هو واحد من ثلاثة أشخاص فقط في التاريخ تمكنوا من رفع كأس العالم كلاعب ومدرب، مما يضيف بعداً آخر لإرثه الكروي الاستثنائي.

في سياق متصل، واصل النجم كيليان مبابي تألقه بتسجيل هدفين في المباراة نفسها، معززاً مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ كأس العالم، بينما تأهل المنتخب الفرنسي بثقة إلى دور الـ16.