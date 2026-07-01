اللواء سلطان العرادة يبحث مع فريق المبعوث الأممي تنفيذ خطة دعم إطلاق سراح المحتجزين

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ المحافظة، اللواء سلطان العرادة، مع فريق من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سبل دعم تنفيذ خطة الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح واستقبال المحتجزين، وذلك في مستهل زيارة يجريها الفريق إلى المحافظة.

وفي اللقاء قدمت رئيسة الفريق رضوى محمد نور الدين، المسؤولة في قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي، إحاطة حول برنامج الزيارة، الذي يتضمن اجتماعات فنية وزيارات ميدانية مرتبطة بخطة دعم إجراءات إطلاق سراح واستقبال المحتجزين، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح العملية الإنسانية.

وشارك في اللقاء رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين هادي هيج، وعضو الوفد حسن القبيسي.

من جانبه أكد اللواء سلطان العرادة استعداد السلطات المحلية لتقديم التسهيلات الأمنية واللوجستية اللازمة لإنجاح مهمة الفريق الأممي، بما يضمن تنفيذ برنامج الزيارة وفق الخطة الزمنية المقررة.

وأضاف أن مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، يدعم المبادرات والجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمعالجة الملفات الإنسانية، وفي مقدمتها ملف المحتجزين، لما له من أهمية في تخفيف معاناة الأسر وتعزيز المساعي الإنسانية.

كما شدد العرادة، على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاقات الإنسانية، مثنياً على دور مكتب المبعوث الأممي في دعم جهود تبادل وإطلاق سراح المحتجزين.

من جانبها، قالت رضوى نور الدين إن زيارة الفريق إلى مأرب تأتي في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بملف المحتجزين، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة ويسهم في تنفيذ الاتفاقات المبرمة في هذا الملف.