كيف أثرت اضطرابات الشحن الناجمة عن الصراع الإقليمي على الواردات في اليمن؟

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت شبكة دولية، أن اضطرابات الشحن الناجمة عن تداعيات الصراع الإقليمي، تسببت بتراجع الواردات إلى الموانئ اليمنية خلال مايو الماضي، ما انعكس سلباً على أسعار الوقود وبعض السلع الغذائية.

وأكدت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تقريرها الصادر الثلاثاء، بشأن مراقبة الأسعار العالمية، "أدت اضطرابات الشحن إلى انخفاض الواردات بنسبة 7 في المائة في الموانئ البحرية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، وبنسبة 37 في المائة في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين مقارنة بشهر أبريل".

وذكرت الشبكة أنه ونتيجة لتلك الاضطرابات ارتفعت الأسعار الرسمية للديزل والبنزين بنسبة 8 و11 في المائة على التوالي، كما ارتفع سعر الأرز بنسبة 9% في مناطق سيطرة الحكومة، فيما لم تتمكن من الوصول إلى بيانات الأسعار في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي مايو الماضي حذّر برنامج الغذاء العالمي من تزايد حدة الجوع في اليمن الذي يستورد 90% من احتياجاته الغذائية، نتيجة الاضطرابات الحاصلة في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، الناجمة عن النزاع الإقليمي.

وقال البرنامج "يواجه 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي خطر التعرض لمستويات أشد من الجوع"، موضحاً أن النزاع الإقليمي يتسبب في ارتفاع تكاليف الوقود والشحن والتأمين، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأمن الغذائي في اليمن.

وتسببت اضطرابات مضيق هرمز بتراجع الواردات إلى دول المنطقة بما في ذلك اليمن، كما أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار الشحن والتأمين، وسط تطلعات بتحسن المؤشرات مع التوصل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.