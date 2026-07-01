هيئة بريطانية تبلغ عن حادثة بحرية قبالة سواحل اليمن

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، اليوم الأربعاء، إنها تلقت بلاغاً عن حادثة بحرية على بعد 76 ميلاً بحرياً جنوب "بلحاف"، جنوبي شرق اليمن.

وأضافت في نشرة تحذيرية نشرتها على منصة "إكس" أن مسؤول أمن إحدى السفن أفاد باقتراب عدة قوارب صغيرة من السفينة، وعلى متنها أشخاص يحملون أسلحة خفيفة.

وأوضحت "UKMTO" أن الطاقم تجمع في غرفة الحماية الآمنة "القلعة/Citadel" وأنهم في أمان.

وذكرت الهيئة أن ربان سفينة أخرى كانت متواجدة في الجوار أفاد عبر القناة 16 بوقوع إطلاق نار بأسلحة خفيفة، إلا أن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها بعد.

وأشارت "UKMTO" إلى أنها تحقق في الأمر، ناصحة السفن بتوخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه الممرات البحرية المحيطة باليمن حالة من التوتر الأمني المتواصل، ما يدفع الهيئات البحرية الدولية إلى إصدار تحذيرات متكررة للسفن التجارية العاملة في المنطقة.