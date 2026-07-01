حضرموت: وصول أول دفعة من مولدات المحطات الكهربائية قادمة من السعودية

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وصلت الدفعة الأولى من مولدات المحطات الكهربائية الإسعافية المخصصة لمحافظة حضرموت إلى مدينة المكلا قادمةً من المملكة العربية السعودية، ضمن مشروع لدعم منظومة الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات لساحل ووادي حضرموت، وفق إعلام المحافظة.
عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، اعرب عن خالص شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على هذا الدعم الحيوي..مؤكداً أن دفعات متتالية من المولدات ستصل إلى مدينتي المكلا وسيئون خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المحافظ أن هذه المولدات تأتي ضمن مشروع المحطات الكهربائية الإسعافية المخصص لساحل ووادي حضرموت، بقدرة توليدية إجمالية تبلغ 200 ميجاوات، بدعم وتنسيق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتنفيذ شركة الخليج العالمية للطاقة، بما سيسهم في تعزيز القدرة التوليدية، وتحسين خدمة الكهرباء، والتخفيف من معاناة المواطنين، ودعم الاستقرار الخدمي والتنموي في عموم المحافظة.
وأشار إلى أن قيادة المحافظة تتابع عن كثب استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتركيب وتشغيل هذه المحطات في أسرع وقت ممكن، بما يضمن دخولها الخدمة وفق الخطط المعتمدة، وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود في تحسين المنظومة الكهربائية، إلى حين استكمال إنشاء المحطات الدائمة بقدرة 200 ميجاوات.