وداعًا للذباب هذا الصيف.. خطوات بسيطة وفعالة تحافظ على منزلك خاليًا من الحشرات

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد انتشار الذباب داخل المنازل، ليصبح مصدر إزعاج يومي ومصدرًا محتملاً لنقل الجراثيم والبكتيريا إلى الطعام والأسطح، ما يرفع من مخاطر الإصابة بالأمراض، خاصة مع ضعف الاهتمام بالنظافة أو ترك بقايا الطعام والنفايات مكشوفة.

ويؤكد خبراء مكافحة الحشرات أن الوقاية تظل الحل الأكثر فاعلية، إذ إن منع الذباب من دخول المنزل أفضل بكثير من محاولة القضاء عليه بعد تكاثره وانتشاره.

وتشمل أكثر أنواع الذباب شيوعًا داخل المنازل: الذباب المنزلي الذي يتكاثر في القمامة والمواد العضوية، وذباب الزجاجات المرتبط بالنفايات أو الحيوانات النافقة، وذباب المجاري الذي ينمو داخل أنابيب الصرف، إضافة إلى ذباب الفاكهة الذي ينجذب إلى الفواكه والخضراوات الناضجة أو المتخمرة.

وللحد من انتشار الذباب، ينصح المختصون باتباع عدد من الإجراءات البسيطة، أبرزها: إصلاح شبكات النوافذ والأبواب لمنع دخول الحشرات.

التخلص من القمامة بشكل يومي وإحكام إغلاق حاويات النفايات. تنظيف سلال القمامة وإزالة بقايا السوائل والروائح التي تجذب الذباب.

حفظ الطعام وتغطيته، خاصة أثناء الجلوس في الحدائق أو الشرفات.

تنظيف مصارف المياه باستمرار لمنع تكاثر ذباب المجاري.

إزالة فضلات الحيوانات الأليفة وعدم تركها لفترات طويلة.

كما يشير الخبراء إلى أن تزايد أعداد الذباب داخل المنزل أو ظهور اليرقات يعد مؤشرًا على وجود مصدر تكاثر قريب يجب التخلص منه سريعًا، مؤكدين أن القضاء على مصدر المشكلة هو الأساس لمنع عودة الحشرات.

وفي المقابل، فإن كثيرًا من الوصفات المنزلية المتداولة، مثل الزيوت العطرية أو أكياس الماء أو الأجهزة الصوتية، لا تستند إلى أدلة علمية قوية تثبت فعاليتها، كما أن المبيدات الحشرية قد تقتل الذباب مؤقتًا، لكنها لا تمنع ظهوره مجددًا إذا بقيت أماكن التكاثر دون معالجة.

ويخلص المختصون إلى أن الحفاظ على النظافة، والتخلص المستمر من مصادر الغذاء والرطوبة، واستخدام الوسائل التقليدية مثل مضارب الذباب والمصائد اللاصقة، يظل الخيار الأكثر فعالية لضمان منزل خالٍ من الذباب طوال فصل الصيف.