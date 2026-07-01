علاج دهون الكبد ومقاومة الأنسولين- تناول هذا المشروب يوميًا

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يتساءل الكثير من الأشخاص عن أفضل طريقة طبيعية تساعد على علاج دهون الكبد ومقاومة الأنسولين في نفس الوقت.
ما هو علاج مقاومة الأنسولين ودهون الكبد؟
يمكن علاج مقاومة الأنسولين ودهون الكبد عن طريق تناول مشروب يتكون من خل التفاح والليمون، وفقًا للدكتور الصيدلي أحمد عبد اللطيف.
أسباب تدفعك لشرب خل التفاح بالليمون
1- غني بحمض الخليكيتميز خل التفاح بمحتواه العالي من حمض الخليك، الذي يلعب دورًا كبيرًا في التخلص من دهون الكبد.علاوة على ذلك، يساعد حمض الخليك على تحسين حساسية الأنسولين في الجسم وتنظيم مستويات سكر الدم.
2- محفز للعصارة الصفراويةيساعد الليمون على تحفيز عملية إنتاج العصارة الصفراوية، وهو أمر في غاية الأهمية لإذابة دهون الكبد.كما يحتوي الليمون على حمض الستريك المفيد للوقاية من حصوات الكلى، وفيتامين سي الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة.
كيفية تحضير مشروب خل التفاح بالليمونطريقة تحضير مشروب خل التفاح بالليمون لعلاج دهون الكبد ومقاومة الأنسولين بسيطة، كل ما عليك فعله هو:-إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح العضوي إلى كوب من الماء.-عصر نصف حبة ليمون أو ثمرة كاملة على الماء.
كم مرة تشرب خل التفاح بالليمون؟
للتخلص من الكبد الدهني ومقاومة الأنسولين، يٌنصح بشرب خل التفاخ بالليمون مرتين يوميًا، الأولى صباحًا والأخرى مساءً، لمدة أسبوع أو 10 أيام.ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المشروب، يجب تجنب السكريات والكربوهيدرات في النظام الغذائي اليومي.