الذهب يتكبد خسائر جديدة... الدولار وعوائد السندات يدفعانه إلى أدنى مستوياته في أشهر

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، لتواصل موجة الهبوط التي دفعت المعدن النفيس إلى الاقتراب من أدنى مستوياته في نحو سبعة أشهر، متأثراً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، في ظل تصاعد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3979.41 دولاراً للأوقية، بعدما سجل في الجلسة السابقة 3942.99 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.1% إلى 3992.70 دولاراً للأوقية.

وجاء هذا التراجع بعد أن سجل الذهب أكبر خسارة فصلية منذ عام 2013، وأغلق شهر يونيو على انخفاض للشهر الرابع على التوالي، وسط توقعات بأن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يزيد من الضغوط التضخمية ويؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة.

ويرى محللون أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية، بالتزامن مع قوة الدولار، يقلص جاذبية الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، كما يجعل شراءه أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وفي المقابل، عززت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا استمرت معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، بينما تشير تقديرات الأسواق إلى احتمال كبير لاتخاذ هذه الخطوة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأميركية، بدءاً من تقرير وظائف القطاع الخاص، ثم بيانات الوظائف غير الزراعية، بحثاً عن مؤشرات جديدة قد تحدد مسار السياسة النقدية الأميركية، وبالتالي اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان إيران عدم عقد لقاءات مع كبار المبعوثين الأميركيين الذين وصلوا إلى المنطقة، ما أضعف الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي قريب.

أما بقية المعادن النفيسة، فسجلت هي الأخرى تراجعات، إذ هبطت الفضة بنسبة 1.4% إلى 57.75 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1542 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1199.34 دولاراً للأوقية.