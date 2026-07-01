قرارات جمهورية جديدة تُحدث حراكاً إدارياً وصحياً في تعز والضالع

الأربعاء 01 يوليو-تموز 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أصدر رئيس الجمهورية ثلاثة قرارات جديدة شملت قطاع الصحة والتطوير المؤسسي في عدد من المحافظات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية ورفع كفاءة المؤسسات الصحية.

▪️ القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2026 قضى بتعيين الدكتور أبو ذر عبده محمد أحمد الجندي مديرًا تنفيذيًا لمركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى بمحافظة تعز، في إطار دعم الكوادر الطبية المتخصصة وتطوير أداء المركز.

▪️ القرار الجمهوري رقم (51) لسنة 2026 نص على إنشاء هيئة مستشفى الضالع بمحافظة الضالع، وذلك ضمن هيكل إداري ومالي مستقل يضمن رفع كفاءة الإدارة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

▪️ القرار الجمهوري رقم (52) لسنة 2026 تضمن إنشاء هيئة مستشفى خليفة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، بهيكل إداري ومالي مستقل، بما يعزز من توسع الخدمات الطبية في المنطقة وتخفيف الضغط على المرافق الصحية القائمة.