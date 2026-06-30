شراكة تنموية مرتقبة بين اليمن وصندوق قطر للتنمية.. تحركات لتحويل الأولويات إلى مشاريع على الأرض

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع نائبة المدير العام للتخطيط في صندوق قطر للتنمية، هيا آل ثاني، آفاق تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم أولويات الحكومة اليمنية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه.

وجاء اللقاء على هامش مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026، بحضور سفير اليمن لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، لؤي الإرياني، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع مجالات الشراكة التنموية، ووضع برنامج عمل مشترك يترجم التفاهمات إلى مشاريع عملية تخدم الاحتياجات الملحة في اليمن.

كما استعرضت الوزيرة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية ودفع عجلة التعافي الاقتصادي.

من جهته، أكد صندوق قطر للتنمية استمرار التزامه بدعم اليمن، مشيرًا إلى برامجه الحالية في قطاعي المياه والإصحاح، ومبديًا استعداده لتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.