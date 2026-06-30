دعم دولي مرتقب للتحول الرقمي وبرامج التغذية في اليمن

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية، إلى جانب دعم مشاريع الأمن السيبراني وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد باصهيب أهمية توجيه دعم البنك الدولي نحو مشاريع التنمية المستدامة، وفي مقدمتها التحول الرقمي، لما يمثله من دور في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات التقنية والأمن السيبراني.

من جانبه، أكد وفد البنك الدولي حرصه على مواصلة دعم جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك مشاريع الكابلات البحرية والربط الدولي، لتعزيز جاهزية اليمن للتحول الرقمي.

وفي لقاء آخر، ناقش نائب وزير التخطيط مع نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف في اليمن لشؤون البرامج، أوبيا أشينج، مستوى تنفيذ برامج المنظمة، وآليات تعزيز التعاون في مجالات التغذية والصحة والمياه وحماية الأطفال.

وشدد باصهيب على أهمية توجيه تدخلات المنظمة لمعالجة التقزم وسوء التغذية لدى الأطفال والنساء، وتنفيذ مسوحات ميدانية لتحديث البيانات، إلى جانب الإسراع في تنفيذ مشروع توطين صناعة المكملات الغذائية وفتح المجال أمام الشركات المتخصصة للمنافسة، بما يعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

بدوره، استعرض ممثل اليونيسيف خطط المنظمة للعام الجاري، موضحاً أن برامجها تركز على ثلاثة محاور رئيسية هي التغذية، والصحة، والمياه، بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية والتنموية للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات اليمنية.