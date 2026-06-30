إنجاز صحي تاريخي للضالع.. قرار جمهوري بإنشاء هيئة مستقلة للمستشفى بعد متابعة مكثفة من المحافظ

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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في خطوة تُعد تحولًا مهمًا في مسار تطوير القطاع الصحي بمحافظة الضالع، صدر القرار الجمهوري رقم (51) لسنة 2026، القاضي بإنشاء هيئة مستشفى الضالع، لتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، في إنجاز جاء بعد جهود متواصلة ومتابعة حثيثة قادها محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد قائد القبة مع الجهات المختصة في الدولة.

ويهدف القرار إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة المستشفى وتطوير خدماته الطبية والصحية، عبر منح الهيئة صلاحيات أوسع تمكنها من الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين جودة الرعاية الصحية، تحت إشراف وتوجيه وزارة الصحة العامة والسكان.

وتضمن القرار الجمهوري (26) مادة موزعة على خمسة فصول، شملت أحكام إنشاء الهيئة، وأهدافها، واختصاصاتها، وآلية إدارتها، ومواردها المالية، إلى جانب الأحكام المنظمة لعملها بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء واستدامة الخدمات.

وبحسب القرار، ستتولى الهيئة إدارة وتشغيل المستشفى والعمل على تطوير خدماته ورفع قدراته الطبية والفنية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين الصحية، ودعم تنفيذ خطط وزارة الصحة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الصحية وفق السياسة العامة للدولة.

ورحبت السلطة المحلية في محافظة الضالع بصدور القرار، واعتبرته محطة مفصلية في مسيرة تطوير القطاع الصحي، مؤكدة أنه سيفتح آفاقًا جديدة لتحديث المستشفى ورفع مستوى الخدمات العلاجية، بما يخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما أشادت السلطة المحلية باهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذا المشروع الحيوي، مؤكدة أن إنشاء هيئة مستقلة لمستشفى الضالع يمثل ثمرة للمتابعة المستمرة والجهود الكبيرة التي بذلها محافظ المحافظة خلال الفترة الماضية، بهدف تعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير المؤسسات الطبية بما يواكب احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.