ضبط جبال من الدولارات ومليارات من الدنانير في منزل نائبة عراقية محسوبة على تيار نوري المالكي ضمن حملة الفجر.. شاهد بالفيديو

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تواصلت في العراق، الثلاثاء، تداعيات حملة مكافحة الفساد المعروفة باسم "الفجر"، وسط تداول واسع لمزاعم بشأن العثور على مبالغ مالية ضخمة وكميات من الذهب داخل منزل النائبة العراقية عالية نصيف «وهي سياسية عراقية شيعية، انتُخبت في دورات برلمانية متعددة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أبرز القيادات الشيعية الموالية لإيران والداعمين لمليشيا الحوثي في اليمن»

وتداولت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أرقامًا متباينة، إذ تحدثت بعض التقارير عن ضبط أكثر من 20 مليار دينار عراقي وكميات من الذهب، بينما ذهبت منشورات أخرى إلى الحديث عن 98 مليار دينار و50 كيلوغرامًا من الذهب، دون أن يصدر تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

وتأتي هذه التطورات ضمن حملة "الفجر" التي أعلنت السلطات العراقية أنها تستهدف ملفات فساد كبرى، وشملت إصدار أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين، فيما تؤكد الحكومة أن الإجراءات تُنفذ بإشراف القضاء، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.

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