ضبط جبال من الدولارات ومليارات من الدنانير في منزل نائبة عراقية محسوبة على تيار نوري المالكي ضمن حملة الفجر.. شاهد بالفيديو فتح ملفات الفساد في العراق.. عشرات أوامر القبض وملاحقات تطال نوابًا ومسؤولين كبارًا وضبط عشرات المليارات في منازل المسئولين أوروبا تحترق: القارة الأسرع احتراراً في العالم تواجه كارثة مناخية وموجة الحر القاتلة تحصد أكثر من 1300 شخص وتحذيرات عاجلة لملايين الأوروبيين سلطات مأرب تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وأطنان من التمور الفاسدة وزير الدفاع يتفقد دائرة التصنيع العسكري بمأرب ويطلع على تصنيع القناصات والصواريخ والذخائر الرئاسي اليمني يدعو الأوروبيين لفرض عقوبات على الحوثيين مواقع عبرية: الحوثيون يطورون صواريخهم مستغلين وقف إطلاق النار الحوثيون يفرضون ترديد شعاراتهم الطائفية في مدارس البنات بإب ويهددون الطالبات الرافضات بالفصل. كأس العالم 2026: البرازيل تخطف فوزا صعبًا أمام اليابان وتبلغ ثمن النهائي خلال اجتماع عسكري استثنائي بمأرب.. وزير الدفاع يتحدث عن متطلبات المرحلة الراهنة ونقاش حول التحديات التي تواجه القوات المسلحة
تواصلت في العراق، الثلاثاء، تداعيات حملة مكافحة الفساد المعروفة باسم "الفجر"، وسط تداول واسع لمزاعم بشأن العثور على مبالغ مالية ضخمة وكميات من الذهب داخل منزل النائبة العراقية عالية نصيف «وهي سياسية عراقية شيعية، انتُخبت في دورات برلمانية متعددة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أبرز القيادات الشيعية الموالية لإيران والداعمين لمليشيا الحوثي في اليمن»
وتداولت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أرقامًا متباينة، إذ تحدثت بعض التقارير عن ضبط أكثر من 20 مليار دينار عراقي وكميات من الذهب، بينما ذهبت منشورات أخرى إلى الحديث عن 98 مليار دينار و50 كيلوغرامًا من الذهب، دون أن يصدر تأكيد رسمي لهذه المعلومات.
وتأتي هذه التطورات ضمن حملة "الفجر" التي أعلنت السلطات العراقية أنها تستهدف ملفات فساد كبرى، وشملت إصدار أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين، فيما تؤكد الحكومة أن الإجراءات تُنفذ بإشراف القضاء، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.