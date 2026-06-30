أوروبا تحترق: القارة الأسرع احتراراً في العالم تواجه كارثة مناخية وموجة الحر القاتلة تحصد أكثر من 1300 شخص وتحذيرات عاجلة لملايين الأوروبيين

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تواصل موجة الحر غير المسبوقة اجتياح مناطق واسعة من أوروبا، مخلفةً أكثر من 1300 وفاة منذ منتصف يونيو، وسط تحذيرات متصاعدة من منظمة الصحة العالمية من تكرار هذه الظواهر المناخية بفعل التغير المناخي، ودعوات للحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان وتعزيز خطط الاستجابة الصحية.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ بداية الصيف قد تكون مسؤولة عن مئات الوفيات، مؤكداً في منشور عبر منصة "إكس" أن أكثر من 1300 شخص لقوا حتفهم منذ 21 يونيو نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأوضح تيدروس أن المنازل وأماكن العمل والمدارس في أوروبا "لم تُصمم لتحمل مثل هذه الظروف"، مشيراً إلى أن القارة الأوروبية تعد الأسرع احتراراً في العالم، حيث ترتفع درجات الحرارة فيها بمعدل يساوي ضعف المتوسط العالمي.

وأضاف أن ملايين الأوروبيين يعيشون حالياً تحت وطأة حرارة شديدة، تسببت في وفاة المئات، وإغلاق عدد من المدارس، وفرض ضغوط كبيرة على شبكات الكهرباء، محذراً من أن موجات الحر التي كانت تُعد ظاهرة تحدث مرة كل جيل أصبحت تتكرر تقريباً كل عام بسبب التغير المناخي والاحتباس الحراري.

تحذيرات صحية لملايين الأوروبيين بسبب موجة الحر

وبحسب تقديرات وكالة فرانس برس، يُتوقع أن يتعرض ما لا يقل عن 191 مليون شخص في أوروبا، خاصة في ألمانيا وبولندا والمجر وجمهورية التشيك، لدرجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

ودعا مدير منظمة الصحة العالمية الحكومات الأوروبية إلى تنفيذ خطط صحية شاملة للتعامل مع موجات الحر، وتعزيز إجراءات الوقاية والإنذار المبكر لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ارتفاع كبير في أعداد الوفيات بفرنسا

وفي فرنسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل نحو ألف وفاة إضافية منذ الأربعاء الماضي مقارنة بالمعدلات الطبيعية، مؤكدة أن الحصيلة لا تزال أولية ولم تُصنف رسمياً حتى الآن ضمن الوفيات المرتبطة بموجة الحر، مع توقعات بارتفاع الأعداد بعد استكمال عمليات الرصد.

وأوضحت وكالة الصحة العامة الفرنسية أن الوفيات الزائدة بدأت بالظهور مع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدد من المناطق، مشيرة إلى أن نحو 85% من الوفيات سُجلت بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، فيما ارتفعت الوفيات داخل المنازل بنسبة 40%.

أرقام قياسية للحرارة في ألمانيا ووسط أوروبا

وسجلت عدة دول أوروبية درجات حرارة قياسية جديدة، إذ بلغت الحرارة في ألمانيا 41.7 درجة مئوية في شرق البلاد، في أعلى مستوى يُسجل لليوم الثالث على التوالي، بينما سجلت محطة موكيرن ديرفيتز 41.5 درجة مئوية، متجاوزة الرقم القياسي السابق.

ولجأت شرطة برلين إلى استخدام خراطيم المياه لتبريد السكان في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وفي جمهورية التشيك، سجلت مدينة دوكساني شمال براغ 41.1 درجة مئوية، محققة ثاني رقم قياسي خلال يومين، فيما سجلت بولندا 40.5 درجة مئوية في مدينة سلوبيتسه غرب البلاد.

وتوقعت هيئات الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة، مع احتمالات تشكل عواصف رعدية في بعض المناطق الغربية.

الحرارة تمتد إلى الولايات المتحدة

وفي الوقت نفسه، يواجه ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة موجة حر خطيرة قد تكون قياسية، مع اجتياح ما يُعرف بـ"القبة الحرارية" معظم مناطق وسط وشرق البلاد بالتزامن مع عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.

ووفقاً للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية، قد تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 40.5 و46 درجة مئوية في أجزاء من الغرب الأوسط والساحل الشرقي، مع استمرار الظروف الجوية القاسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يهدد الفعاليات الجماهيرية ويزيد المخاطر الصحية على السكان.