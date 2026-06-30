أوروبا تحترق: القارة الأسرع احتراراً في العالم تواجه كارثة مناخية وموجة الحر القاتلة تحصد أكثر من 1300 شخص وتحذيرات عاجلة لملايين الأوروبيين سلطات مأرب تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وأطنان من التمور الفاسدة وزير الدفاع يتفقد دائرة التصنيع العسكري بمأرب ويطلع على تصنيع القناصات والصواريخ والذخائر الرئاسي اليمني يدعو الأوروبيين لفرض عقوبات على الحوثيين مواقع عبرية: الحوثيون يطورون صواريخهم مستغلين وقف إطلاق النار الحوثيون يفرضون ترديد شعاراتهم الطائفية في مدارس البنات بإب ويهددون الطالبات الرافضات بالفصل. كأس العالم 2026: البرازيل تخطف فوزا صعبًا أمام اليابان وتبلغ ثمن النهائي خلال اجتماع عسكري استثنائي بمأرب.. وزير الدفاع يتحدث عن متطلبات المرحلة الراهنة ونقاش حول التحديات التي تواجه القوات المسلحة أكبر انخفاض شهري للذهب منذ أواخر 2008م وزير أمريكي يرقص فرحًا بخروج منتخب إيران من المونديال ومسؤول في طهران يرد عليه
ضبطت فرق التفتيش التابعة لمكتب الصناعة والتجارة في محافظة مأرب، اليوم، ثلاثة أطنان من التمور الفاسدة داخل أحد المخازن التجارية، في إطار حملة رقابية تستهدف حماية المستهلك ومكافحة تداول المواد الغذائية غير الصالحة.
كما تم ضبط مخزن تجاري يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال مصدر مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة إن الفرق الميدانية عثرت خلال عملية التفتيش على كميات كبيرة من التمور، وبعد معاينتها وفحصها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة.
وأضاف المصدر أن الفرق صادرت الكميات المضبوطة بالكامل، وحررت محضر ضبط بالواقعة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفقاً للأنظمة النافذة.
وتأتي العملية ضمن حملات الرقابة الدورية التي ينفذها مكتب الصناعة والتجارة في أسواق محافظة مأرب، بهدف تعزيز السلامة الغذائية، ومكافحة الغش التجاري، ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات.
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