سلطات مأرب تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وأطنان من التمور الفاسدة

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ضبطت فرق التفتيش التابعة لمكتب الصناعة والتجارة في محافظة مأرب، اليوم، ثلاثة أطنان من التمور الفاسدة داخل أحد المخازن التجارية، في إطار حملة رقابية تستهدف حماية المستهلك ومكافحة تداول المواد الغذائية غير الصالحة.

كما تم ضبط مخزن تجاري يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال مصدر مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة إن الفرق الميدانية عثرت خلال عملية التفتيش على كميات كبيرة من التمور، وبعد معاينتها وفحصها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وأضاف المصدر أن الفرق صادرت الكميات المضبوطة بالكامل، وحررت محضر ضبط بالواقعة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفقاً للأنظمة النافذة.

وتأتي العملية ضمن حملات الرقابة الدورية التي ينفذها مكتب الصناعة والتجارة في أسواق محافظة مأرب، بهدف تعزيز السلامة الغذائية، ومكافحة الغش التجاري، ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات.

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