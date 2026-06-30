وزير الدفاع يتفقد دائرة التصنيع العسكري بمأرب ويطلع على تصنيع القناصات والصواريخ والذخائر

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تفقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، اليوم، دائرة التصنيع العسكري بمحافظة مأرب، وذلك في إطار توجه قيادة وزارة الدفاع للاهتمام بتعزيز القدرات التصنيعية العسكرية.

وخلال الزيارة، استمع وزير الدفاع إلى شرح مفصل قدمه مدير دائرة التصنيع العسكري العميد حسين بن جلال، استعرض فيه أبرز ما أنجزته الدائرة من صناعات عسكرية شملت نماذج متنوعة من القناصات، والصواريخ والقذائف والذخائر بمختلف أنواعها، إلى جانب تدريع الأطقم والآليات العسكرية.

وأشاد الفريق العقيلي، بالجهود التي تبذلها قيادة ومنتسبو دائرة التصنيع العسكري، وما حققوه من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز قدرات القوات المسلحة ورفدها بالأسلحة والذخائر..

مشدداً على مضاعفة الجهود لتلبية احتياجات القوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة واقتدار.

وأكد وزير الدفاع أن تطوير منظومة التصنيع العسكري يمثل أولوية ملحة لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة..

مشدداً على اهمية مواصلة تحديث الإمكانات الفنية والتقنية، وتوسيع مجالات التصنيع العسكري والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية، بما يواكب متطلبات المؤسسة العسكرية ويلبي احتياجات المعركة.