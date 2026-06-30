الرئاسي اليمني يدعو الأوروبيين لفرض عقوبات على الحوثيين

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، الشركاء الأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه مليشيا الحوثي، بما في ذلك الانضمام إلى نظام العقوبات المفروضة على المليشيا وداعميها، وتعزيز الجهود الرامية إلى وقف التدفقات المالية والعسكرية التي تمكنها من إطالة أمد الحرب في اليمن.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي، اليوم الثلاثاء، سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، جانييت سيبين، حيث أكد أن ردع المشروع الحوثي المدعوم من النظام الإيراني يمثل المدخل الحقيقي لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما تطرق إلى الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، بما في ذلك استمرار احتجاز وإخفاء العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومواصلة التصعيد العسكري، وحملات التجنيد والتعبئة، وتهديد الملاحة البحرية والأمن الإقليمي.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين اليمن وهولندا، وآفاق تطوير التعاون في مجالات الإصلاحات الاقتصادية، وبناء القدرات المؤسسية، وإدارة المياه والري، والأمن الغذائي، والزراعة، والثروة السمكية، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.

من جانبها، استعرضت السفيرة الهولندية نتائج زيارتها مع الوفد الأوروبي إلى محافظة مأرب، فيما أعرب رئيس مجلس القيادة عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز اهتمام المانحين الأوروبيين باحتياجات المحافظة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية.