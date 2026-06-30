أوروبا تحترق: القارة الأسرع احتراراً في العالم تواجه كارثة مناخية وموجة الحر القاتلة تحصد أكثر من 1300 شخص وتحذيرات عاجلة لملايين الأوروبيين سلطات مأرب تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وأطنان من التمور الفاسدة وزير الدفاع يتفقد دائرة التصنيع العسكري بمأرب ويطلع على تصنيع القناصات والصواريخ والذخائر الرئاسي اليمني يدعو الأوروبيين لفرض عقوبات على الحوثيين مواقع عبرية: الحوثيون يطورون صواريخهم مستغلين وقف إطلاق النار الحوثيون يفرضون ترديد شعاراتهم الطائفية في مدارس البنات بإب ويهددون الطالبات الرافضات بالفصل. كأس العالم 2026: البرازيل تخطف فوزا صعبًا أمام اليابان وتبلغ ثمن النهائي خلال اجتماع عسكري استثنائي بمأرب.. وزير الدفاع يتحدث عن متطلبات المرحلة الراهنة ونقاش حول التحديات التي تواجه القوات المسلحة أكبر انخفاض شهري للذهب منذ أواخر 2008م وزير أمريكي يرقص فرحًا بخروج منتخب إيران من المونديال ومسؤول في طهران يرد عليه
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، الشركاء الأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه مليشيا الحوثي، بما في ذلك الانضمام إلى نظام العقوبات المفروضة على المليشيا وداعميها، وتعزيز الجهود الرامية إلى وقف التدفقات المالية والعسكرية التي تمكنها من إطالة أمد الحرب في اليمن.
جاء ذلك خلال استقبال العليمي، اليوم الثلاثاء، سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، جانييت سيبين، حيث أكد أن ردع المشروع الحوثي المدعوم من النظام الإيراني يمثل المدخل الحقيقي لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
كما تطرق إلى الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، بما في ذلك استمرار احتجاز وإخفاء العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومواصلة التصعيد العسكري، وحملات التجنيد والتعبئة، وتهديد الملاحة البحرية والأمن الإقليمي.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين اليمن وهولندا، وآفاق تطوير التعاون في مجالات الإصلاحات الاقتصادية، وبناء القدرات المؤسسية، وإدارة المياه والري، والأمن الغذائي، والزراعة، والثروة السمكية، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
من جانبها، استعرضت السفيرة الهولندية نتائج زيارتها مع الوفد الأوروبي إلى محافظة مأرب، فيما أعرب رئيس مجلس القيادة عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز اهتمام المانحين الأوروبيين باحتياجات المحافظة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية.