الحوثيون يفرضون ترديد شعاراتهم الطائفية في مدارس البنات بإب ويهددون الطالبات الرافضات بالفصل.

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قالت مصادر محلية وتربوية إن قيادات تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية اقتحمت عدداً من المدارس في محافظة إب وسط اليمن، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، في إطار إجراءات قالت المصادر إنها تهدف إلى إلزام الطلاب والطالبات بترديد شعار الجماعة المعروف بـ"الصرخة".
وأضافت المصادر أن القيادات الحوثية زارت عدداً من مدارس البنات في مدينة جبلة، وأمرت بإلزام الطالبات بترديد شعار الجماعة عقب أداء النشيد الوطني، مشيرة إلى أن الطالبات اللاتي رفضن الامتثال تعرضن لتهديدات بالفصل من الدراسة.
ووفقاً للمصادر، شددت القيادات الحوثية خلال زياراتها لمدارس في جبلة ومديريات أخرى على ضرورة مشاركة جميع الطالبات في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجماعة، محذرة من اتخاذ إجراءات عقابية بحق من يمتنع عن المشاركة، وهو ما أثار، بحسب المصادر، حالة من القلق والاستياء بين الطالبات وأولياء الأمور.
وتؤكد الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية أن جماعة الحوثي تقوم باستغلال المؤسسات التعليمية لنشر أفكارها وتعبئة الطلاب أيديولوجياً بأفكار متشددة وتشجع على العنوف، إلى جانب استخدام المدارس في حملات الاستقطاب والتجنيد.