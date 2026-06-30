كأس العالم 2026: البرازيل تخطف فوزا صعبًا أمام اليابان وتبلغ ثمن النهائي

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بلغ منتخب البرازيل ثمن نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد تغلبه على منتخب اليابان 2-1، حيث ستواجه في الدور المقبل المتأهل من مباراة ساحل العاج والنرويج.

وافتتح سانو التسجيل لليابان في الدقيقة 29 إثر هجمة مرتدة قادها بنفسه وسدد أمام منطقة الجزاء كرة زاحفة خادعت الحارس أليسون بيكر.

وعدل كاسيميرو النتيجة للبرازيل في الدقيقة 56 بعد أن تلقى توزيعة متقنة من غابريال غرسها برأسه في مرمى اليابان.

وخطف البديل مارتينلي هدف الفوز للبرازيل في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من غيماريش، وأسكن الكرة على يسار الحارس سوزوكي.