آخر الاخبار

أوروبا تحترق: القارة الأسرع احتراراً في العالم تواجه كارثة مناخية وموجة الحر القاتلة تحصد أكثر من 1300 شخص وتحذيرات عاجلة لملايين الأوروبيين سلطات مأرب تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وأطنان من التمور الفاسدة وزير الدفاع يتفقد دائرة التصنيع العسكري بمأرب ويطلع على تصنيع القناصات والصواريخ والذخائر الرئاسي اليمني يدعو الأوروبيين لفرض عقوبات على الحوثيين مواقع عبرية: الحوثيون يطورون صواريخهم مستغلين وقف إطلاق النار الحوثيون يفرضون ترديد شعاراتهم الطائفية في مدارس البنات بإب ويهددون الطالبات الرافضات بالفصل. كأس العالم 2026: البرازيل تخطف فوزا صعبًا أمام اليابان وتبلغ ثمن النهائي خلال اجتماع عسكري استثنائي بمأرب.. وزير الدفاع يتحدث عن متطلبات المرحلة الراهنة ونقاش حول التحديات التي تواجه القوات المسلحة أكبر انخفاض شهري للذهب منذ أواخر 2008م وزير أمريكي يرقص فرحًا بخروج منتخب إيران من المونديال ومسؤول في طهران يرد عليه

كأس العالم 2026: البرازيل تخطف فوزا صعبًا أمام اليابان وتبلغ ثمن النهائي

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 295

بلغ منتخب البرازيل ثمن نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد تغلبه على منتخب اليابان 2-1، حيث ستواجه في الدور المقبل المتأهل من مباراة ساحل العاج والنرويج.

وافتتح سانو التسجيل لليابان في الدقيقة 29 إثر هجمة مرتدة قادها بنفسه وسدد أمام منطقة الجزاء كرة زاحفة خادعت الحارس أليسون بيكر.

وعدل كاسيميرو النتيجة للبرازيل في الدقيقة 56 بعد أن تلقى توزيعة متقنة من غابريال غرسها برأسه في مرمى اليابان. 

وخطف البديل مارتينلي هدف الفوز للبرازيل في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من غيماريش، وأسكن الكرة على يسار الحارس سوزوكي.

إقراء أيضاً
وزير أمريكي يرقص فرحًا بخروج منتخب إيران من المونديال ومسؤول في طهران يرد عليه
تعرف على خصم المغرب في ثمن نهائي كأس العالم 2026 ويوم المباراة
بعد ملحمة كروية.. المغرب يُقصي هولندا بركلات الترجيح ويبلغ ثُمن نهائي مونديال 2
مونديال 2026 يسجل حضوراً قياسياً.. أرقام غير مسبوقة في كأس العالم الموسع
المسحل.. أول ضحايا خروج المنتخب السعودي من المونديال
أول المتأهلين إلى دور 16 في كأس العالم وثلاث مباريات نارية اليوم وفجر غداً
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول