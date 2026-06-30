خلال اجتماع عسكري استثنائي بمأرب.. وزير الدفاع يتحدث عن متطلبات المرحلة الراهنة ونقاش حول التحديات التي تواجه القوات المسلحة

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز روح المسؤولية والانضباط العسكري والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن الارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية والقدرات العملياتية للقوات المسلحة.

وشدد العقيلي على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات والدوائر والوحدات العسكرية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ المهام.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، اجتماعاً عسكرياً استثنائياً موسعاً في محافظة مأرب ضم رئيس هيئة الأركان العامة والمفتش العام، ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية، وقائدي المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة وأركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة.

وكرّس الاجتماع لمناقشة المستجدات الميدانية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج العسكرية والوقوف أمام المتغيرات المحلية والاقليمية وانعكاساتها على الاوضاع في اليمن، كما تطرق الاجتماع الى أبرز التحديات والصعوبات واتخاذ المعالجات الكفيلة بتعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الجاهزية في مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية.

واستمع وزير الدفاع إلى إحاطات قدمها رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر تضمنت سير الاداء ومستوى الجاهزية القتالية وما تحقق من إنجازات في مجالات التدريب والتأهيل والدعم اللوجستي فضلاً عن الخطط والبرامج الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الوحدات العسكرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار.

كما شدد الوزير العقيلي على مواصلة تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمنظومة التخطيط والتنفيذ وبذل المزيد من الجهود لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء واجباتها الدستورية والوطنية في حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره وصون ثوابته ومكتسباته.