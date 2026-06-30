أكبر انخفاض شهري للذهب منذ أواخر 2008م

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تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، لتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر 2008، مع تراجع تأثير ضبابية الأوضاع في الشرق الأوسط أمام توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم المرتفع.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 3956.92 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا خسارة 12.7 بالمئة منذ بداية الشهر، فيما سيكون رابع انخفاض شهري على التوالي.
وتراجعت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.7 بالمئة إلى 3969.30 دولار.