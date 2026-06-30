آخر الاخبار

أكبر انخفاض شهري للذهب منذ أواخر 2008م وزير أمريكي يرقص فرحًا بخروج منتخب إيران من المونديال ومسؤول في طهران يرد عليه تقرير أممي: أكثر من نصف النازحين في اليمن تستضيفهم مأرب تعرف على خصم المغرب في ثمن نهائي كأس العالم 2026 ويوم المباراة واتساب يطرح ميزة أسماء المستخدمين... للتواصل دون مشاركة رقم الهاتف توغلات إسرائيلية جديدة واشتباكات متصاعدة في ريف درعا… توتر يهدد بتمدّد خطير جنوب سوريا أعراض القولون العصبي الخطيرة - هل يسبب دمًا في البراز بعد ملحمة كروية.. المغرب يُقصي هولندا بركلات الترجيح ويبلغ ثُمن نهائي مونديال 2026 أسعار الذهب تتكبد أكبر تراجع شهري منذ 2008 مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأميركية قبيلة أرحب: الحباري وأبو نشطان لا يمثلان القبيلة ونؤكد وقوفنا إلى جانب الحرة الماجدة ميرا صدام حسين حتى تنال حقوقها

أكبر انخفاض شهري للذهب منذ أواخر 2008م

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 433

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، لتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر 2008، مع تراجع تأثير ضبابية الأوضاع في الشرق الأوسط ‌أمام توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم المرتفع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 3956.92 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا خسارة 12.7 بالمئة منذ بداية الشهر، فيما سيكون رابع انخفاض شهري على التوالي.

 وتراجعت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.7 بالمئة إلى 3969.30 دولار.

إقراء أيضاً
أسعار الذهب تتكبد أكبر تراجع شهري منذ 2008 مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأميركية
الذهب يتراجع تحت ضغط التوترات العسكرية... وتصاعد النفط يربك الأسواق العالمية
شركة صافر تبحث مع الاتحاد الأوروبي وهولندا دعم قطاع النفط والغاز وتعزيز التعافي
أسعار الجنيه الذهب والجرام عيار 21 في صنعاء وعدن
تقرير أممي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الغذائي في اليمن
قفزة غير مسبوقة.. أردوغان يكشف أرقاماً قياسية لصادرات الصناعات الدفاعية التركية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول