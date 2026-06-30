تعرف على خصم المغرب في ثمن نهائي كأس العالم 2026 ويوم المباراة

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تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بثلاثة اهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.
وبهذا الفوز، واصل منتخب المغرب مشواره في البطولة، بينما ودع المنتخب الهولندي منافسات كأس العالم من دور الـ32.
وضرب المنتخب المغربي موعدا في الدور ثمن النهائي مع نظيره الكندي السبت المقبل، الذي تأهل على حساب جنوب أفريقيا بعد فوزه بهدف دون رد.