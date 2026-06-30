أعراض القولون العصبي الخطيرة - هل يسبب دمًا في البراز

الثلاثاء 30 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يعاني مرضى القولون العصبي من أعراض مزعجة، مثل آلام البطن والانتفاخ والإسهال أو الإمساك، لكن ظهور دم في البراز لا يُعد من الأعراض المباشرة للمرض، وقد يكون علامة على مشكلة صحية أخرى تستدعي استشارة الطبيب.

وفي هذا السياق، يستعرض "الكونسلتو" أسباب ظهور الدم في البراز لدى مرضى القولون العصبي، والحالات التي تستوجب التدخل الطبي، وذلك بحسب ما ورد في Healthline.

هل يسبب القولون العصبي دمًا في البراز؟

القولون العصبي لا يسبب نزيفًا أو ظهور دم في البراز بشكل مباشر، لكن بعض المضاعفات المرتبطة به قد تؤدي إلى حدوث نزيف بسيط من المستقيم، فعلى سبيل المثال، قد يؤدي الإمساك أو الإسهال المزمن، وهما من الأعراض الشائعة للقولون العصبي، إلى الإصابة بالبواسير، التي تعد من أكثر أسباب نزول الدم مع التبرز.

قد يكون الدم في البراز ناتجًا عن حالات صحية أخرى، منها:

1- البواسيرتعد من أكثر الأسباب شيوعًا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أو الإسهال المتكرر.

2- الشق الشرجيقد يؤدي وجود جرح صغير في فتحة الشرج إلى نزول دم مع الشعور بألم أثناء التبرز.

3- التهابات الجهاز الهضميقد تسبب بعض العدوى البكتيرية أو الفيروسية التهابًا بالأمعاء، ما يؤدي إلى ظهور دم في البراز.

4- أمراض الأمعاء الالتهابيةمثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، حيث يصاحب النزيف أعراض أخرى مثل الإسهال المزمن وآلام البطن.

5- قرحة المعدة أو الاثني عشرقد تسبب نزيفًا بالجهاز الهضمي، ويظهر البراز في هذه الحالة بلون أسود داكن أو يشبه القطران.

6- سرطان القولونقد يكون وجود دم في البراز أحد العلامات المبكرة لسرطان القولون، خاصة إذا صاحبه فقدان وزن غير مبرر أو تغير مستمر في طبيعة التبرز.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح بالتوجه للطبيب فور ملاحظة وجود دم في البراز، خاصة إذا كان مصحوبًا بأحد الأعراض التالية:

الحمى.

آلام شديدة في البطن.

ألم بالمستقيم.

الإرهاق الشديد.

فقدان الوزن دون سبب واضح.

كما يجب طلب الرعاية الطبية العاجلة إذا كان النزيف غزيرًا أو ظهرت جلطات دموية مع البراز، لأن ذلك قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة تحتاج إلى تشخيص وعلاج سريع