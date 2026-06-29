قبيلة أرحب: الحباري وأبو نشطان لا يمثلان القبيلة ونؤكد وقوفنا إلى جانب الحرة الماجدة ميرا صدام حسين حتى تنال حقوقها

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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أعلنت قبيلة أرحب اليوم الاثنين، أن فارس مجاهد الحباري وشمسان محسن أبو نشطان "لا يمثلان قبيلة أرحب من قريب أو بعيد" مؤكدة نفيها القاطع لأي صلة لميرا صدام حسين بآل الزبيري أو قبيلة أرحب، وذلك في بيان صادر عن مشائخ ووجهاء وأعيان وأفراد القبيلة.

وقال البيان الذي وصل موقع «مأرب برس» نسخة منه " إن القبيلة تدين وتستنكر التصريحات التي صدرت عن الحباري وأبو نشطان بشأن نسب ميرا صدام حسين إلى آل الزبيري، معتبراً أن ما صدر عنهما يمثل إساءة إلى قبيلة أرحب، كما اتهمهما بالعمل لصالح جماعة الحوثي بهدف "هدم الأعراف القبلية" والتغطية على ما وصفها بجرائم النهب التي ترتكبها الجماعة.

وأكدت القبيلة تبنيها لما أعلنه مشائخ ووجهاء وأفراد الزبيرات خلال اجتماع عقد، الاثنين، في جامعة أرحب، والذي نفى بشكل قاطع وجود أي صلة لميرا صدام حسين بآل الزبيري أو قبيلة أرحب.

وأضاف البيان أن قبيلة أرحب تقف إلى جانب "كل مظلوم"، مؤكدة دعمها" للحرة الماجدة ميرا صدام حسين حتى تستعيد حقوقها، ومتهماً جماعة الحوثي بالاستيلاء عليها.

وشددت القبيلة على أنها "لم ولن تتخلى" عن أي من أبنائها أو من يستجير بها، مؤكدة تمسكها بالأعراف والأسلاف القبلية ورفضها ما قالت إنه محاولات لإلصاق "العار" بها.

كما أشادت بمواقف عدد من المشائخ والوجهاء، ودعت أبناء القبيلة إلى عدم الانجرار إلى ما وصفته بمخططات الحوثيين لإقحام أرحب في صراعات داخلية أو مع قبائل أخرى.

وأعلن البيان وقوف قبيلة أرحب إلى جانب قبائل دهم ومحافظة الجوف، مشيداً بموقف الشيخ حمد بن فدغم الحزمي وإقامته مطارح قبلية لنصرة ميرا صدام حسين، ومؤكداً دعم القبيلة لتلك المطارح.

واختتمت قبيلة أرحب بيانها بالتأكيد على أن علاقتها بمختلف القبائل اليمنية تقوم على الأخوة والأعراف القبلية، مع رفضها أي إساءة تصدر بحق أي قبيلة يمنية.