مونديال 2026 يسجل حضوراً قياسياً.. أرقام غير مسبوقة في كأس العالم الموسع

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن بطولة كأس العالم 2026، بنظامها الموسع، قد سجلت أرقاماً قياسية جديدة خلال دور المجموعات، شملت معدلات الحضور الجماهيري وعدد الأهداف المسجلة.

وأوضح الفيفا في بيان له أن مباريات دور المجموعات الـ72 شهدت حضور 4 ملايين و644 ألفاً و549 مشجعاً، وهو ما يمثل زيادة تقارب المليون متفرج مقارنة ببطولة كأس العالم 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة. ورغم أن نسخة 1994 شارك فيها 24 منتخباً فقط ولعبت 52 مباراة، إلا أن متوسط الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة كان أعلى في تلك النسخة (68 ألفاً و991 متفرجاً) مقارنة بنسخة 2026 الحالية (64 ألفاً و508 متفرجين) التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً.

على صعيد الأهداف، شهدت البطولة تسجيل 215 هدفاً خلال دور المجموعات، وهو رقم قياسي جديد، بمتوسط ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة. وتفوق هذا الرقم على بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت بمشاركة 32 منتخباً، وشهدت تسجيل 179 هدفاً في 64 مباراة، بمتوسط 2.8 هدف في المباراة.

كما كشف الفيفا عن أرقام المبيعات داخل الملاعب، حيث تم بيع 2.8 مليون كوب من الجعة، وما يقرب من مليون زجاجة مياه، بالإضافة إلى 300 ألف قطعة هوت دوج للجماهير. واستقطبت مناطق المشجعين الرسمية في الدول الثلاث المستضيفة أكثر من 5.5 مليون زائر، استهلكوا أكثر من مليونيْ مشروب كحولي، إلى جانب ما يقارب مليونيْ مشروب غازي.