قبيلة أرحب: الحباري وأبو نشطان لا يمثلان القبيلة ونؤكد وقوفنا إلى جانب الحرة الماجدة ميرا صدام حسين حتى تنال حقوقها مونديال 2026 يسجل حضوراً قياسياً.. أرقام غير مسبوقة في كأس العالم الموسع رئيس هيئة الأركان العامة: الجيش اليمني أعاد بناء وحداته والقيادة العسكرية أصبحت موحدة تحت وزارة الدفاع وزير الدفاع اليمني يؤكد دعم هيئة الإسناد اللوجستي وتعزيز جاهزية القوات المسلحة رئيس الوزراء يدعو إلى تطوير الجامعات لمواكبة التحول الرقمي ودعم الاقتصاد اللواء سلطان العرادة يدعو الاتحاد الأوروبي إلى توسيع الدعم الإنساني والتنموي لمأرب واليمن المسحل.. أول ضحايا خروج المنتخب السعودي من المونديال طالب يمني يحصل على الدرجة الكاملة قي اختبارات الثانوية العامة بالسعودية محققا المركز الأول على مستوى منطقة الإحساء قبيلة أرحب تنسف رواية الحوثيين وتعلن في مؤتمر صحفي أن مدّعي أبوة سمية الزبيري ليس من أبنائها.. ومأرب برس يكشف تفاصيل جديدة عن ميرا صدام حسين السعودية تبدأ اسقاط رخص العمالة المخالفة اعتباراً من 1 يوليو
قالت وزارة الدفاع اليمنية إن وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ناقش، يوم الاثنين، مع قيادة هيئة الإسناد اللوجستي في محافظة مأرب سير تنفيذ المهام والبرامج المتعلقة بدعم القوات المسلحة، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير احتياجات الهيئة لتعزيز جاهزية الوحدات العسكرية.
وأضافت الوزارة أن الاجتماع استعرض مستوى تنفيذ خطط هيئة الإسناد اللوجستي خلال النصف الأول من عام 2026، بما في ذلك أبرز الإنجازات والتحديات والاحتياجات، وفق إيجاز قدمه مساعد رئيس الهيئة ورئيس اللجنة الطبية العسكرية اللواء الركن عبدالعليم حسان.
وقال العقيلي إن وزارة الدفاع تعمل على تطوير منظومة الإسناد العسكري بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، مؤكداً استعدادها لتقديم الدعم اللازم لهيئة الإسناد اللوجستي بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جاهزية القوات المسلحة.
من جانبه، قال رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه إن دعم قيادة وزارة الدفاع يسهم في تطوير أداء الهيئة ومعالجة جوانب القصور وتعزيز قدراتها.
وعقب الاجتماع، زار وزير الدفاع مركز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية في مأرب، حيث اطلع على الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة لجرحى ومنتسبي القوات المسلحة، واستمع إلى احتياجات المركز.
ووجه العقيلي الجهات المختصة بتقديم دعم مالي عاجل للمركز للمساعدة في توفير احتياجاته وضمان استمرار تقديم خدماته العلاجية والتأهيلية.