وزير الدفاع اليمني يؤكد دعم هيئة الإسناد اللوجستي وتعزيز جاهزية القوات المسلحة

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت وزارة الدفاع اليمنية إن وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ناقش، يوم الاثنين، مع قيادة هيئة الإسناد اللوجستي في محافظة مأرب سير تنفيذ المهام والبرامج المتعلقة بدعم القوات المسلحة، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير احتياجات الهيئة لتعزيز جاهزية الوحدات العسكرية.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع استعرض مستوى تنفيذ خطط هيئة الإسناد اللوجستي خلال النصف الأول من عام 2026، بما في ذلك أبرز الإنجازات والتحديات والاحتياجات، وفق إيجاز قدمه مساعد رئيس الهيئة ورئيس اللجنة الطبية العسكرية اللواء الركن عبدالعليم حسان.

وقال العقيلي إن وزارة الدفاع تعمل على تطوير منظومة الإسناد العسكري بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، مؤكداً استعدادها لتقديم الدعم اللازم لهيئة الإسناد اللوجستي بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جاهزية القوات المسلحة.

من جانبه، قال رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه إن دعم قيادة وزارة الدفاع يسهم في تطوير أداء الهيئة ومعالجة جوانب القصور وتعزيز قدراتها.

وعقب الاجتماع، زار وزير الدفاع مركز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية في مأرب، حيث اطلع على الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة لجرحى ومنتسبي القوات المسلحة، واستمع إلى احتياجات المركز.

ووجه العقيلي الجهات المختصة بتقديم دعم مالي عاجل للمركز للمساعدة في توفير احتياجاته وضمان استمرار تقديم خدماته العلاجية والتأهيلية.