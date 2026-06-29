رئيس الوزراء يدعو إلى تطوير الجامعات لمواكبة التحول الرقمي ودعم الاقتصاد

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قال رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية، شائع الزنداني، يوم الاثنين، إن الحكومة تسعى إلى تعزيز ارتباط الجامعات باحتياجات التنمية وسوق العمل، بما يجعلها شريكاً في التنمية الاقتصادية وداعماً للابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي في التعليم والإدارة والبحث العلمي.
وأدلى الزنداني بهذه التصريحات خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة عدن، الذي ناقش قضايا أكاديمية وإدارية تتعلق بتطوير الأداء المؤسسي والتعليمي للجامعة والتحديات التي تواجهها.
وأضاف أن الحكومة تنظر إلى التعليم العالي باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري وأحد مرتكزات التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشدداً على أن دور الجامعات ينبغي ألا يقتصر على التعليم، بل يمتد إلى تقديم الدراسات والاستشارات والمساهمة في صياغة السياسات العامة ودعم عملية صنع القرار.
وأشار الزنداني إلى أن الحكومة تنفذ برنامجاً للإصلاح المؤسسي يرتكز على الحوكمة والشفافية والكفاءة، داعياً الجامعات إلى تطوير إدارتها والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي بما ينسجم مع هذا التوجه.
وقال إن الحكومة أقرت صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمئة لموظفي الدولة، إلى جانب معالجة التسويات الوظيفية المتأخرة، وتنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وصرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021-2024، في إطار تحسين أوضاع الكادر الأكاديمي.
وأكد رئيس الوزراء استمرار دعم الحكومة لقطاع التعليم العالي وفق الإمكانات المتاحة، والعمل مع الشركاء الدوليين لتطوير البنية التعليمية وتعزيز البحث العلمي وتوسيع التعاون الأكاديمي.
من جانبه، استعرض رئيس جامعة عدن، الخضر لصور، خلال الاجتماع، خطط الجامعة المستقبلية وأبرز إنجازاتها، إضافة إلى التحديات التي تواجه العملية التعليمية والأكاديمية والمقترحات المطروحة لمعالجتها.