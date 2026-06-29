اللواء سلطان العرادة يدعو الاتحاد الأوروبي إلى توسيع الدعم الإنساني والتنموي لمأرب واليمن

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب، سلطان العرادة، يوم الاثنين، إن الحكومة تتطلع إلى توسيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين لدعم جهود التنمية والاستجابة الإنسانية، داعياً إلى زيادة التدخلات لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للنازحين والمجتمع المحلي.

وجاءت تصريحات العرادة خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، وسفيرة هولندا لدى اليمن، جانيت سيبن، في ختام زيارتهما لمحافظة مأرب، حيث قدّم لهما دروعاً تذكارية تقديراً لدورهما في دعم الشراكة مع اليمن.

وقال العرادة إن القيادة السياسية والحكومة حريصتان على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين، بما يسهم في توسيع برامج التنمية والاستجابة الإنسانية، مشدداً على أهمية استمرار الزيارات الميدانية لنقل صورة مباشرة عن احتياجات المحافظة وتعزيز فرص الدعم.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، باتريك سيمونيه، التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم اليمن وتعزيز التعاون مع السلطات المحلية، موضحاً أن زيارته المشتركة مع السفيرة الهولندية شملت لقاءات مع مسؤولين محليين وشركاء في التنمية وممثلين عن المجتمع المحلي.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وهولندا يدعمان عدداً من المشاريع التنموية في محافظة مأرب، مؤكداً استمرار تقديم الدعم خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحسين الأوضاع في اليمن.

بدورها، قالت السفيرة الهولندية جانيت سيبن إن الزيارة أتاحت الاطلاع على جهود السلطة المحلية في إدارة المحافظة، إلى جانب لقاء مسؤولين ومنظمات مجتمع مدني وصحفيين، وزيارة منشآت تابعة لشركة صافر ومخيمات للنازحين والمهاجرين.

وأضافت أنها لمست صمود سكان مأرب وإصرارهم على مواصلة حياتهم رغم التحديات، مؤكدة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي وهولندا لبرامج التنمية والاستجابة الإنسانية في المحافظة، ومعربة عن أملها في زيارة مأرب مجدداً لتعزيز التعاون والشراكة.