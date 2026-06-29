قبيلة أرحب: الحباري وأبو نشطان لا يمثلان القبيلة ونؤكد وقوفنا إلى جانب الحرة الماجدة ميرا صدام حسين حتى تنال حقوقها مونديال 2026 يسجل حضوراً قياسياً.. أرقام غير مسبوقة في كأس العالم الموسع رئيس هيئة الأركان العامة: الجيش اليمني أعاد بناء وحداته والقيادة العسكرية أصبحت موحدة تحت وزارة الدفاع وزير الدفاع اليمني يؤكد دعم هيئة الإسناد اللوجستي وتعزيز جاهزية القوات المسلحة رئيس الوزراء يدعو إلى تطوير الجامعات لمواكبة التحول الرقمي ودعم الاقتصاد اللواء سلطان العرادة يدعو الاتحاد الأوروبي إلى توسيع الدعم الإنساني والتنموي لمأرب واليمن المسحل.. أول ضحايا خروج المنتخب السعودي من المونديال طالب يمني يحصل على الدرجة الكاملة قي اختبارات الثانوية العامة بالسعودية محققا المركز الأول على مستوى منطقة الإحساء قبيلة أرحب تنسف رواية الحوثيين وتعلن في مؤتمر صحفي أن مدّعي أبوة سمية الزبيري ليس من أبنائها.. ومأرب برس يكشف تفاصيل جديدة عن ميرا صدام حسين السعودية تبدأ اسقاط رخص العمالة المخالفة اعتباراً من 1 يوليو
أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل استقالته، محملاً نفسه مسؤولية خروج منتخب بلاده من دور المجموعات في كأس العالم 2026م، واكتفائه بنقطتين.
وقال في منشور عبر منصة إكس، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم التأهل، معلناً عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية لإتاحة الفرصة لمرحلة جديدة.