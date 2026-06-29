آخر الاخبار

قبيلة أرحب: الحباري وأبو نشطان لا يمثلان القبيلة ونؤكد وقوفنا إلى جانب الحرة الماجدة ميرا صدام حسين حتى تنال حقوقها مونديال 2026 يسجل حضوراً قياسياً.. أرقام غير مسبوقة في كأس العالم الموسع رئيس هيئة الأركان العامة: الجيش اليمني أعاد بناء وحداته والقيادة العسكرية أصبحت موحدة تحت وزارة الدفاع وزير الدفاع اليمني يؤكد دعم هيئة الإسناد اللوجستي وتعزيز جاهزية القوات المسلحة رئيس الوزراء يدعو إلى تطوير الجامعات لمواكبة التحول الرقمي ودعم الاقتصاد اللواء سلطان العرادة يدعو الاتحاد الأوروبي إلى توسيع الدعم الإنساني والتنموي لمأرب واليمن المسحل.. أول ضحايا خروج المنتخب السعودي من المونديال طالب يمني يحصل على الدرجة الكاملة قي اختبارات الثانوية العامة بالسعودية محققا المركز الأول على مستوى منطقة الإحساء  قبيلة أرحب تنسف رواية الحوثيين وتعلن في مؤتمر صحفي أن مدّعي أبوة سمية الزبيري ليس من أبنائها.. ومأرب برس يكشف تفاصيل جديدة عن ميرا صدام حسين السعودية تبدأ اسقاط رخص العمالة المخالفة اعتباراً من 1 يوليو

المسحل.. أول ضحايا خروج المنتخب السعودي من المونديال

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 417

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل استقالته، محملاً نفسه مسؤولية خروج منتخب بلاده من دور المجموعات في كأس العالم 2026م، واكتفائه بنقطتين.

وقال في منشور عبر منصة إكس، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم التأهل، معلناً عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية لإتاحة الفرصة لمرحلة جديدة.

إقراء أيضاً
مونديال 2026 يسجل حضوراً قياسياً.. أرقام غير مسبوقة في كأس العالم الموسع
أول المتأهلين إلى دور 16 في كأس العالم وثلاث مباريات نارية اليوم وفجر غداً
هدف عربي من ضمنهم.. فيفا تكشف قائمة المرشحين لأجمل هدف في دور المجموعات بمونديال
صراع الأرقام يشتعل في مونديال 2026.. من يتفوق بين مصر والمغرب والجزائر؟
مونديال 2026.. 3 مواجهات نارية أبرزها المغرب وهولندا
القارة السمراء تحطم الرقم القياسي في كأس العالم بتأهل غير مسبوق .. أفريقيا تكتب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول