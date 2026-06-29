المسحل.. أول ضحايا خروج المنتخب السعودي من المونديال

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل استقالته، محملاً نفسه مسؤولية خروج منتخب بلاده من دور المجموعات في كأس العالم 2026م، واكتفائه بنقطتين.

وقال في منشور عبر منصة إكس، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم التأهل، معلناً عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية لإتاحة الفرصة لمرحلة جديدة.