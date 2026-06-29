طالب يمني يحصل على الدرجة الكاملة قي اختبارات الثانوية العامة بالسعودية محققا المركز الأول على مستوى منطقة الإحساء

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 465

حقق الطالب اليمني جمال جميل الحداد، من ابناء عزلة السارة بمديرية العدين بمحافظة إب، المركز الأول على مستوى منطقة الأحساء في المملكة العربية السعودية، بعد حصوله على الدرجة الكاملة (100%) في اختبارات الثانوية العامة.

وتلقى جمال تعليمه في مدرسة الهفوف الثانوية، وكان هذا التفوق ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة.

ويضاف هذا الانجاز الاكاديمي المشرّف إلى سجل نجاحات اليمنيين في المهجر.