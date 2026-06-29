طالب يمني يحصل على الدرجة الكاملة قي اختبارات الثانوية العامة بالسعودية محققا المركز الأول على مستوى منطقة الإحساء

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حقق الطالب اليمني جمال جميل الحداد، من ابناء عزلة السارة بمديرية العدين بمحافظة إب، المركز الأول على مستوى منطقة الأحساء في المملكة العربية السعودية، بعد حصوله على الدرجة الكاملة (100%) في اختبارات الثانوية العامة.
وتلقى جمال تعليمه في مدرسة الهفوف الثانوية، وكان هذا التفوق ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة.
ويضاف هذا الانجاز الاكاديمي المشرّف إلى سجل نجاحات اليمنيين في المهجر.