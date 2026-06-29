اجتماع جديد لمجلس القيادة الرئاسي بحضور جميع أعضائه

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه، طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، عثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وسالم الخنبشي.

وكرس الاجتماع لمناقشة الاوضاع المحلية، بما في ذلك مستوى التقدم المحرز على مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وجهود استعادة التعافي، وتحسين الخدمات، وتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة.

واستمع المجلس الى احاطات حول مستجدات الحالة الأمنية في المحافظات المحررة، والإجراءات المطلوبة لمعالجة التحديات القائمة والتعامل معها بكفاءة ومسؤولية.

وأثنى المجلس في هذا السياق على جهود الاجهزة الامنية والعسكرية في ملاحقة وضبط العناصر المتورطة بجرائم الاغتيالات الأخيرة، وبسط الامن والاستقرار، مجددا التزام الدولة بالمضي قدماً في مكافحة الارهاب وتوظيف كافة الامكانات للوصول إلى الجناة ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة.

واطلع مجلس القيادة الرئاسي الى تحديث حول مؤشرات الاداء المالي والاقتصادي، و مستوى تنفيذ البرنامج الحكومي، والموازنة العامة، وخطط تحسين الخدمات الأساسية، والتحديات القائمة، والإجراءات المقترحة لاستكمال الإصلاحات الشاملة.

واشاد المجلس بالإصلاحات الحكومية المحققة خلال الفترة الاخيرة، وفي مقدمة ذلك استكمال تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وإنشاء الهيئة العامة لرعاية جرحى الحرب، بما من شأنه تعزيز مبادىء النزاهة، والشفافية والحوكمة ورفع كفاءة مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطنين، ومجتمع المانحين.

ووجه المجلس، الحكومة بمضاعفة الجهود للبناء على هذا التقدم، وتسريع وتيرة الانجاز، وتنفيذ الخطط المعتمدة لمكافحة التهريب، وادارة وتنمية وضبط الايرادات السيادية والمحلية وكفاءة الإنفاق، وتوجيهها نحو الأولويات الرئيسية والوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة.

على هذا الصعيد جدد مجلس القيادة الرئاسي اشادته بمواقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية في مختلف المراحل، وصولا الى التوجيهات الملكية الكريمة بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للدولة والتي شكلت رافداً مهماً لتعزيز الاستقرار المالي، وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

كما اثنى المجلس على تمديد الاشقاء في المملكة لمشروع "مسام" لنزع الألغام استمراراً للدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به المملكة في حماية المدنيين، والتخفيف من آثار الحرب، فضلاً عن مواصلة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية والخدمات الاساسية في مختلف المحافظات.

وتطرق الاجتماع الى المستجدات السياسية والأمنية والإقليمية، وانعكاساتها على الوضع الوطني، و المواقف المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

كما استمع المجلس الى تقارير متابعة بشأن مستوى تنفيذ قراراته وتوصياته السابقة، ونسب الإنجاز، والمعوقات، والإجراءات التصحيحية المقترحة.