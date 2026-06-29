أول المتأهلين إلى دور 16 في كأس العالم وثلاث مباريات نارية اليوم وفجر غداً

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أصبح المنتخب الكندي أول المتأهلين للدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما خطف فوزا قاتلا أمام نظيره الجنوب إفريقي 1-0، الأحد، على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32.
بهذه النتيجة، ضرب منتخب كندا موعدا في الدور التالي السبت المقبل على ملعب "هيوستن ستاديوم" مع المتأهل من مباراة هولندا والمغرب المقرر إقامتها الثلاثاء.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخها التي تتأهل فيها كندا إلى هذا الدور في ثالث مشاركة لها بالبطولة، حيث خرجت في النسختين السابقتين عامي 1986 في المكسيك و2022 في قطر من الدور الأول بالهزيمة في جميع مبارياتها.
دخل المنتخبان اللقاء بحماس شديد بحثا عن هدف مبكر، وكان منتخب جنوب إفريقيا صاحب المبادرة الهجومية الأولى في الدقيقة الخامسة، بتسديدة قوية من اللاعب ريليبوهيلي موفوكينج من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس ببراعة.
واستمر المنتخب الكندي في الزحف ببطء نحو الشباك الجنوب إفريقية، وكاد في الدقيقة 22 أن يهز الشباك بفرصة خطيرة من رأسية ديريك كورنيليس بعد تمريرة من ركلة حرة نفذها ستيفن أوستاكيو.
وتألق الحارس الجنوب إفريقي في التصدي لكرة خطيرة من تسديدة تاني أولواسي في الدقيقة 34، كما أبعد الدفاع فرصة أخرى من اللاعب نفسه في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الكندي ضغطه الهجومي وأشرك جيسي مارش، مدرب الفريق، ألفونسو ديفيز العائد من الإصابة في أول ظهور له بالبطولة عند الدقيقة 75، لكن كندا اصطدمت بمقاومة شرسة من جنوب إفريقيا مع محاولات مكثفة من بروميس ديفيد، وجوناثان ديفيد.
وبدا أن اللقاء يسير في اتجاه الأشواط الإضافية حتى تمكن ستيفن أوستاكيو من خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 2+90، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية اليسرى السفلى أشعلت الاحتفالات في المدرجات.
وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.
مباريات اليوم وفجر غداً في كأس العالم (دور الـ32):
البرازيل × اليابان 8:00م
المانيا × بارغواي 11:30م
هولندا × المغرب 4:00 ص