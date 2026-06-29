الرئيس يبحث مع شركة هنت فرص الاستثمار في القطاع النفطي ويؤكد على تقديم كافة التسهيلات

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي،ليوم الأحد، وفداً رفيعا من شركة هنت النفطية الأميركية برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، هانتر هانت.
وتطرق اللقاء إلى فرص الشراكة بين الحكومة اليمنية، وشركة هنت في مجالات استكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز، وآفاق استئناف الأنشطة الاستثمارية للشركة، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أمن الطاقة.
و استمع الرئيس إلى إحاطة من وفد الشركة الاميركية حول أنشطتها وخططها المستقبلية، و فرصها الواعدة للاستثمار في القطاع النفطي، والبناء على شراكتها التاريخية مع الحكومة اليمنية.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام الدولة بتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين، والعمل مع الأشقاء والأصدقاء على تأمين المنشآت الحيوية وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف الأنشطة الإنتاجية، وتحسين الأوضاع المعيشية والامنية في البلاد، باعتباره أولوية قصوى للحكومة اليمنية وشركائها الإقليميين والدوليين.