هدف عربي من ضمنهم.. فيفا تكشف قائمة المرشحين لأجمل هدف في دور المجموعات بمونديال 2026

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح باب التصويت لاختيار أفضل هدف بدور المجموعات من كأس العالم 2026 بعد سلسلة من الأهداف المميزة التي شهدتها المباريات الـ72 الأولى من البطولة.

وضمت القائمة النهائية 12 هدفا تنافس على الجائزة، جاءت بتوقيع كل من: الأمريكي جيوفاني رينا، المغربي إسماعيل صيباري، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الألماني فيليكس نميتشا، النيوزيلندي إيلايجا جاست، الفرنسي كيليان مبابي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، كيفين بينا من الرأس الأخضر، البوسني كريم ألايبيغوفيتش، الهايتي ويلسون إيسيدور، الياباني دايزن مايدا، والأوزبكي إلدور شومورودوف.

ودعت "فيفا" الجماهير إلى اختيار هدفها المفضل، مؤكدة أن باب التصويت سيظل مفتوحا لمدة 48 ساعة قبل الإعلان عن الفائز بأجمل أهداف دور المجموعات.

وجاء الإعلان تحت شعار: "دور المجموعات منحنا الكثير من الأهداف التي لا تنسى... والآن حان دوركم لاختيار الأفضل